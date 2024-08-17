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Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Заключённого Николая Михайленко разыскивают в Ростовской области после побега

Заключённый сбежал из колонии в Ростовской области. Что известно о происшествии?

17 августа 2024, 14:26
Фото: 1MI
Заключённого Николая Михайленко разыскивают в Ростовской области после побега

Сбежавшего заключённого разыскивают в Ростовской области

Заключённого Николая Михайленко разыскивают в Ростовской области после побега, сообщили RostovGazeta в пресс-службе ГУФСИН России по региону.

Ещё 13 августа сотрудниками колонии-поселения №8 в Весёловском районе был выявлен факт отсутствия осужденного Николая Михайленко. Он ушёл в продуктовый магазин, но в установленное время не вернулся. В колонии Михайленко отбывает срок по статье о краже.

Сотрудники ФСИН проводят розыск осужденного. Всех, кто видел Михайленко, просят связаться с правоохранительными органами.

Сбежавший осужденный Николай МихайленкоСбежавший осужденный Николай Михайленко
Сбежавший осужденный Николай Михайленко
Фото: ФСИН

Известно, что сбежавшему 37 лет. Его рост составляет около 180 сантиметров. У него худощавое телосложение, тёмно-русый цвет волос. На внутренней части левой руки выше кисти шрам от пореза. В день исчезновения он был одет в синюю рубашку с длинным рукавом с вертикальными белыми полосами. Поверх неё Михайленко надел длинную кофту с длинным рукавом и надписью «Найк» на груди. Обут в тёмные шлёпки. Также при себе у него была барсетка.

Ранее сообщалось, что ФСИН получит жалобу на установку виниров члену банды Цапок в ростовском СИЗО.

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