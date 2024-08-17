Заключённый сбежал из колонии в Ростовской области. Что известно о происшествии?

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Ещё 13 августа сотрудниками колонии-поселения №8 в Весёловском районе был выявлен факт отсутствия осужденного Николая Михайленко. Он ушёл в продуктовый магазин, но в установленное время не вернулся. В колонии Михайленко отбывает срок по статье о краже.
Сотрудники ФСИН проводят розыск осужденного. Всех, кто видел Михайленко, просят связаться с правоохранительными органами.
Известно, что сбежавшему 37 лет. Его рост составляет около 180 сантиметров. У него худощавое телосложение, тёмно-русый цвет волос. На внутренней части левой руки выше кисти шрам от пореза. В день исчезновения он был одет в синюю рубашку с длинным рукавом с вертикальными белыми полосами. Поверх неё Михайленко надел длинную кофту с длинным рукавом и надписью «Найк» на груди. Обут в тёмные шлёпки. Также при себе у него была барсетка.
Ранее сообщалось, что ФСИН получит жалобу на установку виниров члену банды Цапок в ростовском СИЗО.