Жители Ростова раскупили все билеты на концерт Лепса стоимостью до 25 тыс рублей

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
17 августа в Ростове-на-Дону состоится концерт Григория Лепса. Мероприятие пройдет на левом берегу в EMBARGO VILLA. Ростовчане уже раскупили большую часть билетов, стоимость которых начиналась от пяти тысяч до 25 тысяч рублей.
Так, за пять тысяч рублей можно посмотреть на исполнителя с танцпола, а за девять — с танцпола Deluxe на балконе. 13,9 тысячи рублей стоят групповые билеты от четырех персон. В 17 тысяч рублей обойдется VIP-столик, а за 25 тысяч рублей можно было забронировать стол в VIP-ложе.
Однако в настоящее время практически все билеты раскуплены. Осталось одно место за VIP- столиком за 17 тысяч, а также групповые места и билеты на танцполе.