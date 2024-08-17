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Жители Ростова раскупили все билеты на концерт Лепса стоимостью до 25 тыс рублей

Жители Ростова раскупили все билеты на концерт Лепса стоимостью до 25 тыс рублей

17 августа 2024, 04:31
Фото: Изображение Шедеврум
Жители Ростова раскупили все билеты на концерт Лепса стоимостью до 25 тыс рублей
Жители Ростова-на-Дону предвкушают приближающийся концерт Григория Лепса. Почти все билеты распроданы, информирует Kassir.Ru.

17 августа в Ростове-на-Дону состоится концерт Григория Лепса. Мероприятие пройдет на левом берегу в EMBARGO VILLA. Ростовчане уже раскупили большую часть билетов, стоимость которых начиналась от пяти тысяч до 25 тысяч рублей.

Так, за пять тысяч рублей можно посмотреть на исполнителя с танцпола, а за девять — с танцпола Deluxe на балконе. 13,9 тысячи рублей стоят групповые билеты от четырех персон. В 17 тысяч рублей обойдется VIP-столик, а за 25 тысяч рублей можно было забронировать стол в VIP-ложе.

Однако в настоящее время практически все билеты раскуплены. Осталось одно место за VIP- столиком за 17 тысяч, а также групповые места и билеты на танцполе.

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Ранее Лепс рассказал, что переведет жителям Курской области гонорар за концерт в Ростове-на-Дону.

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