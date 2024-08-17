Жители Ростова раскупили все билеты на концерт Лепса стоимостью до 25 тыс рублей

Так, за пять тысяч рублей можно посмотреть на исполнителя с танцпола, а за девять — с танцпола Deluxe на балконе. 13,9 тысячи рублей стоят групповые билеты от четырех персон. В 17 тысяч рублей обойдется VIP-столик, а за 25 тысяч рублей можно было забронировать стол в VIP-ложе.