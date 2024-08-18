Беспилотники повторно атаковали Пролетарск во время тушения цистерны с топливом

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Ранее глава Ростовской области сообщил, что была отражена атака на западе и юго-востоке региона. В Пролетарске в результате падения обломков загорелись хранилища с дизтопливом на территории промышленных складов.
Пожарные приступили к тушению возгорания. Однако противник снова предпринял атаку. Было принято решение приостановить тушение пожара. Это произошло в 5:35 по мск.
Позже Голубев сообщил, что пострадавших в результате совершенной атаки нет. Тушение пожара возобновлено.