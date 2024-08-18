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Published Сегодня, 04:28

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Беспилотники снова атаковали Ростовскую область во время тушения пожара 18 августа

Беспилотники повторно атаковали Пролетарск во время тушения цистерны с топливом

18 августа 2024, 04:28
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники снова атаковали Ростовскую область во время тушения пожара 18 августа
Территория промскладов в Пролетарске была снова подвергнута атаке беспилотниками во время тушения пожара, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Ранее глава Ростовской области сообщил, что была отражена атака на западе и юго-востоке региона. В Пролетарске в результате падения обломков загорелись хранилища с дизтопливом на территории промышленных складов.

Пожарные приступили к тушению возгорания. Однако противник снова предпринял атаку. Было принято решение приостановить тушение пожара. Это произошло в 5:35 по мск.

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Позже Голубев сообщил, что пострадавших в результате совершенной атаки нет. Тушение пожара возобновлено.

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