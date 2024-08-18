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Двое подростков пострадали в ДТП с опрокидыванием авто в Ростовской области

Две девочки-подростка пострадали Ростовской области в ДТП с 18-летним водителем

18 августа 2024, 13:48
Фото: УГИБДД по Ростовской области
Двое подростков пострадали в ДТП с опрокидыванием авто в Ростовской области
В Ростовской области неопытный водитель опрокинула машину. В аварии пострадали двое несовершеннолетних. Информацию предоставила региональная Госавтоинспекция.

Утром 18 августа на трассе «Морозовск — Волгодонск» Морозовского района Ростовской области произошло ДТП. 18-летний водитель выехала с проезжей части на обочину. Девушка потеряла управление автомобилем и улетела в кювет. Там машина перевернулась.

В ДТП пострадали два пассажира — девочки 12 и 15 лет. Подростков с травмами увезли в больницу. Сотрудники полиции устанавливают детали произошедшего.

В Ростовской области в лобовом столкновении пострадали два водителя и подросток
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Читайте также о том, как в донском регионе водитель и пассажир мотоцикла на большой скорости врезались в грузовой автомобиль.

До этого два дончанина погибли и еще один пострадал в массовом ДТП на трассе в Ростовской области.

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#Регина Симакова#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Автомобиль#Подростки#Пострадавшие#Обочина#Кювет#Перевернулся#Происшествия
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