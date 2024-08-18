Две девочки-подростка пострадали Ростовской области в ДТП с 18-летним водителем

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
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Утром 18 августа на трассе «Морозовск — Волгодонск» Морозовского района Ростовской области произошло ДТП. 18-летний водитель выехала с проезжей части на обочину. Девушка потеряла управление автомобилем и улетела в кювет. Там машина перевернулась.
В ДТП пострадали два пассажира — девочки 12 и 15 лет. Подростков с травмами увезли в больницу. Сотрудники полиции устанавливают детали произошедшего.
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До этого два дончанина погибли и еще один пострадал в массовом ДТП на трассе в Ростовской области.