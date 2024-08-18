Двое погибли в массовом ДТП на трассе «Ростов — Ставрополь»

Днем 17 августа на автодороге «Ростов — Ставрополь» произошла авария. Автомобиль ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, по которой двигалась машина LADA Priora. Авто на большой скорости столкнулись. Далее «Жигули» влетели в Toyota Camry. Все три автомобиля сильно покорежены.