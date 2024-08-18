Двое погибли в массовом ДТП на трассе «Ростов — Ставрополь»

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Днем 17 августа на автодороге «Ростов — Ставрополь» произошла авария. Автомобиль ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, по которой двигалась машина LADA Priora. Авто на большой скорости столкнулись. Далее «Жигули» влетели в Toyota Camry. Все три автомобиля сильно покорежены.
Водителю ВАЗ-2107 и 59-летнему пассажиру Toyota Camry не удалось выжить. Кроме того, сильные травмы получил водитель иномарки. Он доставлен в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все детали аварии.
Ранее сообщалось о том, что житель донского региона перевернул фургон при перевозе свиней. Животные разбежались по трассе.