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Двое погибли в массовом ДТП на трассе в Ростовской области

Двое погибли в массовом ДТП на трассе «Ростов — Ставрополь»

18 августа 2024, 08:09
Фото: 1MI
Двое погибли в массовом ДТП на трассе в Ростовской области
На трассе в Ростовской области водитель отечественного автомобиля спровоцировал ДТП, в котором погибли два человека и один пострадал. Информацию предоставила региональная Госавтоинспекция.

Днем 17 августа на автодороге «Ростов — Ставрополь» произошла авария. Автомобиль ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, по которой двигалась машина LADA Priora. Авто на большой скорости столкнулись. Далее «Жигули» влетели в Toyota Camry. Все три автомобиля сильно покорежены.

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Водителю ВАЗ-2107 и 59-летнему пассажиру Toyota Camry не удалось выжить. Кроме того, сильные травмы получил водитель иномарки. Он доставлен в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все детали аварии.

Ранее сообщалось о том, что житель донского региона перевернул фургон при перевозе свиней. Животные разбежались по трассе.

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