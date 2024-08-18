ФК «Ростов» перечислит все деньги от матча с «Оренбургом» в Курскую область

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
ФК «Ростов» оповестил фанатов о том, что президент и руководство местного клуба решили перечислить средства, полученные от продажи билетов за игру «Ростова» и «Оренбурга», на помощь Курской области.
Добавим, что в связи с происходящими событиями, денежные средства станут поддержкой нуждающимся курянам.
Ранее с таким же решением выступил исполнитель Григорий Лепс, который заявил, что отправит на помощь Курской области деньги, вырученные за концерт в донской столице. К слову, стоимость билетов составляла от 5 до 25 тысяч рублей.