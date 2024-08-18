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Published Сегодня, 14:54

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Updated Сегодня, 14:56

ФК «Ростов» перечислит все деньги от матча с «Оренбургом» в Курскую область

ФК «Ростов» перечислит все деньги от матча с «Оренбургом» в Курскую область

18 августа 2024, 14:54
Фото: 1MI
ФК «Ростов» перечислит все деньги от матча с «Оренбургом» в Курскую область
Футбольный клуб «Ростов» отправит все денежные средства, вырученные с продажи билетов на матч с «Оренбургом», пострадавшим в Курской области, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

ФК «Ростов» оповестил фанатов о том, что президент и руководство местного клуба решили перечислить средства, полученные от продажи билетов за игру «Ростова» и «Оренбурга», на помощь Курской области.

Добавим, что в связи с происходящими событиями, денежные средства станут поддержкой нуждающимся курянам.

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Ранее с таким же решением выступил исполнитель Григорий Лепс, который заявил, что отправит на помощь Курской области деньги, вырученные за концерт в донской столице. К слову, стоимость билетов составляла от 5 до 25 тысяч рублей.

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