Губернатор Голубев сделал заявление об угрозе распространения огня в Пролетарске

Губернатор Голубев заявил, что угрозы распространения огня в Пролетарске нет

В Ростовской области все еще ликвидируют пожар на промышленном складе в Пролетарске. В связи с этим губернатор региона Василий Голубев прокомментировал угрозу распространения пламени в телеграм-канале.