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Published Сегодня, 17:57

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Губернатор Голубев сделал заявление об угрозе распространения огня в Пролетарске

Губернатор Голубев сделал заявление об угрозе распространения огня в Пролетарске

18 августа 2024, 17:57
Фото: 1MI
Губернатор Голубев сделал заявление об угрозе распространения огня в Пролетарске

Губернатор Голубев заявил, что угрозы распространения огня в Пролетарске нет

В Ростовской области все еще ликвидируют пожар на промышленном складе в Пролетарске. В связи с этим губернатор региона Василий Голубев прокомментировал угрозу распространения пламени в телеграм-канале.

В Ростовской области усилили меры для тушения пожара, который вспыхнул в зоне хранения дизельного топлива в Пролетарске. На место происшествия отправлено три спецпоезда.

Замгубернатора Сергей Бодряков прибыл к месту тушения. Он контролирует ситуацию и координирует коммуникацию служб. Сейчас в Пролетарском районе введен режим повышенной готовности, однако угроза распространения огня на жилые дома и другие объекты отсутствует.

Напомним, что в Пролетарске уже более 16 часов горят хранилища дизтоплива. Они загорелись в результате атаки БПЛА. К тушению привлечены сотрудники МЧС, спецтехника и пожарные поезда.

Ранее появились кадры мощного пожара в Пролетарске. Огонь поднялся на 20 метров над складами в горючим.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Пожар#Огонь#Топливо#Крупный пожар#Ликвидация#Возгорание#Склад#Дизельное топливо#Происшествия
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