Губернатор Голубев сделал заявление об угрозе распространения огня в Пролетарске

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
В Ростовской области усилили меры для тушения пожара, который вспыхнул в зоне хранения дизельного топлива в Пролетарске. На место происшествия отправлено три спецпоезда.
Замгубернатора Сергей Бодряков прибыл к месту тушения. Он контролирует ситуацию и координирует коммуникацию служб. Сейчас в Пролетарском районе введен режим повышенной готовности, однако угроза распространения огня на жилые дома и другие объекты отсутствует.
Напомним, что в Пролетарске уже более 16 часов горят хранилища дизтоплива. Они загорелись в результате атаки БПЛА. К тушению привлечены сотрудники МЧС, спецтехника и пожарные поезда.
Ранее появились кадры мощного пожара в Пролетарске. Огонь поднялся на 20 метров над складами в горючим.