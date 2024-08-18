Хранилище с топливом вспыхнуло после атаки беспилотников в Ростовской области

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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Напомним, около часа ночи 18 августа была отбита атака ВСУ с применением БПЛА на западе Ростовской области. Губернатор региона сообщил, что о последствиях на земле пока нет информации.
Еще одна атака была предпринята под утро на юго-востоке региона. По словам главы региона, обломки беспилотника после срабатывания ПВО упали на территорию промскладов в Пролетарске.
В результате попадания обломков на хранилища с дизельным топливом произошел пожар. На место незамедлительно отправились пожарные. Им приостановить тушение пожара из-за повторной атаки беспилотных летательных аппаратов в 5.35, уточнил Голубев.
Как только опасность миновала, пожарные снова приступили к тушению склада.