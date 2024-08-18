rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:44

Published Сегодня, 03:44

Modified Сегодня, 03:46

Updated Сегодня, 03:46

Беспилотники атаковали Ростовскую область по двум направлениям в ночь на 18 августа

Хранилище с топливом вспыхнуло после атаки беспилотников в Ростовской области

18 августа 2024, 03:44
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники атаковали Ростовскую область по двум направлениям в ночь на 18 августа
Еще одна атака была совершена на Ростовскую область в ночь на 18 августа, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, около часа ночи 18 августа была отбита атака ВСУ с применением БПЛА на западе Ростовской области. Губернатор региона сообщил, что о последствиях на земле пока нет информации.

Еще одна атака была предпринята под утро на юго-востоке региона. По словам главы региона, обломки беспилотника после срабатывания ПВО упали на территорию промскладов в Пролетарске.

Ростовскую область атаковали 26 беспилотников в ночь на 20 июля
Узнать подробнее

В результате попадания обломков на хранилища с дизельным топливом произошел пожар. На место незамедлительно отправились пожарные. Им приостановить тушение пожара из-за повторной атаки беспилотных летательных аппаратов в 5.35, уточнил Голубев.

Как только опасность миновала, пожарные снова приступили к тушению склада.

Читайте также:
Голубев сообщил об атаке беспилотников ночью 16 июляПоявились кадры упавшего в поле с пшеницей дрона-акулы в Ростовской областиТревожная сирена разбудила жителей Ростова в ночь на 24 июня
#Ростовская область#Голубев#БПЛА#Атаки БПЛА в Ростовской области#БПЛА в Ростовской области#Атака беспилотника#Атака БПЛА#Василий Голубев#Атака#Последствия атаки#Происшествия#Террористические атаки#Украинские БПЛА#Атака беспилотников
Подпишитесь
Беспилотники повторно атаковали Пролетарск во время тушения цистерны с топливом
Сегодня, 04:28
Беспилотники повторно атаковали Пролетарск во время тушения цистерны с топливом
Сегодня, 04:28
Заключённый сбежал из колонии в Ростовской области. Что известно о происшествии?
Вчера, 14:26
Двое мужчин заживо сгорели под обломками здания в Ростовской области
Вчера, 14:08
Момент поджога в ТЦ «Рио» в Ростове попал на камеры слежения
Вчера, 12:35
Для водителей грузовиков могут увеличить штрафы в Ростове-на-Дону
Вчера, 11:54