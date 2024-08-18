«Испытываю раздражение»: Карпин заявил, что зол после игры «Ростова» с «Оренбургом»

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Стоит отметить, что встреча футбольных клубов «Ростов» и «Оренбург» завершилась поражением оренбургской команды. Матч прошел накануне на ростовском стадионе. Хозяева одержали победу со счетом 3:2.
«Я испытываю и злость, и раздражение», — заявил Карпин после матча.
По его словам, у него нет вопросов к первому тайму, в котором его подопечные пропустили два мяча в собственные ворота. Вопросы у него возникли к второму победному для «Ростова» тайму.
При этом Карпин признался, что результат матча его удовлетворил. По итогам игры ростовская команда заняла четвертую позицию в турнирной таблице.