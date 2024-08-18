rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Карпин пожаловался на злость и раздражение после мачта «Ростова» и «Оренбурга»

«Испытываю раздражение»: Карпин заявил, что зол после игры «Ростова» с «Оренбургом»

18 августа 2024, 07:08
Фото: rostovgazeta.ru
Карпин пожаловался на злость и раздражение после мачта «Ростова» и «Оренбурга»

Карпин заявил, что зол и раздражен после победы «Ростова» над «Оренбургом»

О своих чувствах после матча «Ростов» — «Оренбург», рассказал главный тренер ростовского футбольного клуба Валерий Карпин во время пресс-конференции.

Стоит отметить, что встреча футбольных клубов «Ростов» и «Оренбург» завершилась поражением оренбургской команды. Матч прошел накануне на ростовском стадионе. Хозяева одержали победу со счетом 3:2.

«Это не бей-беги»: Карпин прокомментировал ничью ЦСКА с «Ростовом»
Узнать подробнее

«Я испытываю и злость, и раздражение», — заявил Карпин после матча.

По его словам, у него нет вопросов к первому тайму, в котором его подопечные пропустили два мяча в собственные ворота. Вопросы у него возникли к второму победному для «Ростова» тайму.

При этом Карпин признался, что результат матча его удовлетворил. По итогам игры ростовская команда заняла четвертую позицию в турнирной таблице.

Читайте также:
Главный тренер умер на футбольном матче в Ростове. Что на самом деле с ним случилось?«Бред сумасшедшего»: Валерий Карпин прокомментировал матч «Ростова» и «Зенита»Расписание автобусов изменят из-за матча ФК «Ростов» с «Оренбургом»
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Футбол#ФК "Ростов"#Футбольный матч#ФК "Ростов" в Кубке России#Футбольный клуб#Новости футбола#Проблемы ФК Ростов#Карпин#Футбольная команда#Тренер Карпин
Подпишитесь
Беспилотники повторно атаковали Пролетарск во время тушения цистерны с топливом
Сегодня, 04:28
Беспилотники повторно атаковали Пролетарск во время тушения цистерны с топливом
Сегодня, 04:28
Заключённый сбежал из колонии в Ростовской области. Что известно о происшествии?
Вчера, 14:26
Двое мужчин заживо сгорели под обломками здания в Ростовской области
Вчера, 14:08
Момент поджога в ТЦ «Рио» в Ростове попал на камеры слежения
Вчера, 12:35
Для водителей грузовиков могут увеличить штрафы в Ростове-на-Дону
Вчера, 11:54