Итоги недели в Ростовской области: переполох в ГАИ и полыхающий склад с топливом

Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
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Updated Сегодня, 18:56
В понедельник, 12 августа, и в среду, 14 августа, российские военные отразили две атаки беспилотников на территории Ростовской области. В результате противнику не удалось нанести урон инфраструктуре региона, никто не пострадал.
Сразу две попытки атаковать донские города предпринял противник в ночь на воскресенье, 18 августа. В западной части донского региона ликвидировали часть беспилотников. Обошлось без разрушений и пострадавших.
А на юго-востоке Дона БПЛА спровоцировали крупный пожар. Сами беспилотники удалось ликвидировать, а обломки упали на территорию промскладов с дизельным топливом и загорелись. Пожарные быстро прибыли на место происшествия в Пролетарск и приступили к тушению. Однако им пришлось прерваться из-за повторной атаки дронов. Для тушения очагов возгорания пригнали пожарный поезд. Несмотря на это, огонь полыхает уже около 16 часов.
В настоящий момент известно, что рядом с местом возгорания перекрыли дорогу для того, чтобы пожарные могли брать воду из озера Соленое. Также на месте пожара дежурит скорая. Местные жители в свою очередь тоже пытаются помочь. Они приносят питьевую воду для сотрудников МЧС.
За один день в Ростове-на-Дону произошло три эвакуации в торговых центрах. Около ста ростовчан вывели из «Орбиты» из-за задымления в магазине на третьем этаже. В «Парке» людей вывели из-за искрящейся пиротехники в «М-Видео», а в ТЦ «Рио» подожгли коробки в магазине обуви.
Все происшествия произошли в течение нескольких часов. Позже стало известно, что поджигательницей могла быть местная жительница. Она в течение четырех часов обошла все комплексы и запустила фейерверки. Все ее действия попали на камеру видеонаблюдения.
Кроме того, по записям видно, что поджигательница постоянно разговаривала с кем-то по телефону. После задержания она призналась, что выполняла задания неких «спецслужб». Неизвестные предложили ей устроить пожары за хорошее денежное вознаграждение. Женщина сразу же согласилась, потому что имеет много долгов.
Начальника ГАИ ОМВД РФ по Аксайскому району подозревают в том, что он каждый месяц на протяжении года требовал от инспекторов ДПС платить ему по 8,5 тысячи рублей. За это он обещал не создавать проблем и защищать их. Помимо этого, фигурант ежемесячно получал денежные средства от владельца штрафстоянки. На нее специально свозили машины нарушителей.
Правоохранительные органы задержали начальника райотдела и возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ. Сейчас по решению суда фигурант находится под домашним арестом.