Итоги недели в Ростовской области: переполох в ГАИ и полыхающий склад с топливом

Начальника ГАИ ОМВД РФ по Аксайскому району подозревают в том, что он каждый месяц на протяжении года требовал от инспекторов ДПС платить ему по 8,5 тысячи рублей. За это он обещал не создавать проблем и защищать их. Помимо этого, фигурант ежемесячно получал денежные средства от владельца штрафстоянки. На нее специально свозили машины нарушителей.