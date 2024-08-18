Минобороны назвало число сбитых БПЛА над Ростовской областью

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что российские ПВО отразили атаку на западе и юго-востоке региона. На территории промскладов в Пролетарске упавшие обломки вызвали пожар на цистерне с дизтопливом. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.