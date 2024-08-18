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Updated Сегодня, 05:15

Минобороны назвало число сбитых БПЛА над Ростовской областью

Минобороны назвало число сбитых БПЛА над Ростовской областью

18 августа 2024, 05:13
Фото: Mil.ru
Минобороны назвало число сбитых БПЛА над Ростовской областью
В ночь на 18 августа была отражена террористическая атака на Ростовскую область, сообщили в Минобороны.

Беспилотники пытались атаковать объекты на российской территории. Всего было уничтожено пять беспилотников. Причем два из них были сбиты над Ростовской областью.

Еще два беспилотника удалось ликвидировать в небе над Белгородской областью и один — над территорией Курской области.

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Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что российские ПВО отразили атаку на западе и юго-востоке региона. На территории промскладов в Пролетарске упавшие обломки вызвали пожар на цистерне с дизтопливом. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

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