Минобороны назвало число сбитых БПЛА над Ростовской областью

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Беспилотники пытались атаковать объекты на российской территории. Всего было уничтожено пять беспилотников. Причем два из них были сбиты над Ростовской областью.
Еще два беспилотника удалось ликвидировать в небе над Белгородской областью и один — над территорией Курской области.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что российские ПВО отразили атаку на западе и юго-востоке региона. На территории промскладов в Пролетарске упавшие обломки вызвали пожар на цистерне с дизтопливом. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.