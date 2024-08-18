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Published Сегодня, 22:16

Modified Сегодня, 22:18

Updated Сегодня, 22:18

На западе Ростовской области сбили беспилотник

На западе Ростовской области сбили беспилотник

17 августа 2024, 22:16
Фото: Mil.ru
На западе Ростовской области сбили беспилотник
В ночь на 18 августа силами ПВО в Ростовской области сбили беспилотник, сообщил губернатор Василий Голубев.

Глава региона сообщил, что около часа ночи на западе области была отражена атака противника. ВСУ пытались ударит по Ростовской области беспилотником самолетного типа. Сколько именно БПЛА были сбиты в регионе, губернатор не уточнил.

Он добавил, что информация о последствиях на земле уточняется дежурными службами. Информации о том, где это произошло, нет. О возможных пострадавших также на говорится.

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Ранее беспилотник был сбит в Ростовской области в ночь на 14 августа. Никто не пострадал.

До этого Азов предложили накрыть огромным куполом для защиты от атак дронов.

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