На западе Ростовской области сбили беспилотник

Posted Сегодня, 22:16
Published Сегодня, 22:16
Modified Сегодня, 22:18
Updated Сегодня, 22:18
Глава региона сообщил, что около часа ночи на западе области была отражена атака противника. ВСУ пытались ударит по Ростовской области беспилотником самолетного типа. Сколько именно БПЛА были сбиты в регионе, губернатор не уточнил.
Он добавил, что информация о последствиях на земле уточняется дежурными службами. Информации о том, где это произошло, нет. О возможных пострадавших также на говорится.
Ранее беспилотник был сбит в Ростовской области в ночь на 14 августа. Никто не пострадал.
До этого Азов предложили накрыть огромным куполом для защиты от атак дронов.