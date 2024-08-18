По ночам будут ремонтировать Большую Садовую в Ростове-на-Дону

С 17 августа в Ростове-на-Дону начался второй этап дорожных работ на Большой Садовой улице. Рабочие приступили к ремонту проезжей части от Кировского до Театрального проспекта. При этом все работы буду проходить в ночное время. Данные меры приняты для предотвращения пробок.