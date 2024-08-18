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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

В Ростов-на-Дону дорогу на Большой Садовой будут ремонтировать по ночам

По ночам будут ремонтировать Большую Садовую в Ростове-на-Дону

18 августа 2024, 12:22
Фото: Изображение Midjourney
В Ростов-на-Дону дорогу на Большой Садовой будут ремонтировать по ночам
В Ростове-на-Дону начинается ремонт второго участка дороги на Большой Садовой улице. Сведениями поделился глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

С 17 августа в Ростове-на-Дону начался второй этап дорожных работ на Большой Садовой улице. Рабочие приступили к ремонту проезжей части от Кировского до Театрального проспекта. При этом все работы буду проходить в ночное время. Данные меры приняты для предотвращения пробок.

Добавим, что ранее рабочие занимались ремонтом дороги от Сиверса до Буденновского.

В Ростове-на-Дону ограничили движение автомобилей и пешеходов на улице Тельмана
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Ранее в Ростовской области из-за ремонта ограничили движение на автодороге М-4 «Дон». Подробнее о схеме работ в материале RostovGazeta.

Читайте также о том, что до конца года ограничат движение в центре донской столицы из-за капитального ремонта исторического здания ЮФУ.

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