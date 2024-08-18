По ночам будут ремонтировать Большую Садовую в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
С 17 августа в Ростове-на-Дону начался второй этап дорожных работ на Большой Садовой улице. Рабочие приступили к ремонту проезжей части от Кировского до Театрального проспекта. При этом все работы буду проходить в ночное время. Данные меры приняты для предотвращения пробок.
Добавим, что ранее рабочие занимались ремонтом дороги от Сиверса до Буденновского.
Ранее в Ростовской области из-за ремонта ограничили движение на автодороге М-4 «Дон». Подробнее о схеме работ в материале RostovGazeta.
Читайте также о том, что до конца года ограничат движение в центре донской столицы из-за капитального ремонта исторического здания ЮФУ.