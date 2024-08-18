Поездка на такси закончилась массовой дракой в Ростове-на-Дону

Утром 18 августа в районе Левенцовки в Ростове-на-Дону произошла потасовка. Из разговора на видео понятно, что девушка заказала такси и поехала по тарифу «попутчик». По дороге к ней подсел мужчина, который на протяжении всего пути якобы приставал к пассажирке.