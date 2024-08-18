Поездка на такси закончилась массовой дракой в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Утром 18 августа в районе Левенцовки в Ростове-на-Дону произошла потасовка. Из разговора на видео понятно, что девушка заказала такси и поехала по тарифу «попутчик». По дороге к ней подсел мужчина, который на протяжении всего пути якобы приставал к пассажирке.
Предположительно, ростовчанка рассказала о случившемся мужу. Тот вышел ее встречать вместе с друзьями. Когда машина подъехала, молодые люди начали выяснеть у попутчика, почему он распускал руки. Разборки дошли до драки. Чем закончилась потасовка, неизвестно.
Комментариев о происшествии со стороны правоохранительных органов пока не поступало. Информация уточняется.
Ранее в центре донской столицы недалеко от Табачки произошла массовая драка.