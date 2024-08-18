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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Поездка на такси закончилась массовой дракой в Ростове-на-Дону

Поездка на такси закончилась массовой дракой в Ростове-на-Дону

18 августа 2024, 10:23
Фото: Изображение Midjourney
Поездка на такси закончилась массовой дракой в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону группа людей напала на мужчину, который приставал к попутчице в такси, видео инцидента опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Утром 18 августа в районе Левенцовки в Ростове-на-Дону произошла потасовка. Из разговора на видео понятно, что девушка заказала такси и поехала по тарифу «попутчик». По дороге к ней подсел мужчина, который на протяжении всего пути якобы приставал к пассажирке.

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Поездка на такси закончилась массовой дракой в Ростове-на-Дону
Видео: Изображение Midjourney

Предположительно, ростовчанка рассказала о случившемся мужу. Тот вышел ее встречать вместе с друзьями. Когда машина подъехала, молодые люди начали выяснеть у попутчика, почему он распускал руки. Разборки дошли до драки. Чем закончилась потасовка, неизвестно.

Комментариев о происшествии со стороны правоохранительных органов пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее в центре донской столицы недалеко от Табачки произошла массовая драка.

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