Появились подробности тушения пожара после атаки БПЛА на Ростовскую область

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Ранее стало известно, что противник атаковал Ростовскую область в ночь на 18 августа. Минобороны сообщило о том, что над территорией региона было сбито два беспилотника.
По словам Голубева, ВСУ дважды атаковали территорию, где расположены склады в районе Пролетарска. Падающие обломки вызвали пожар на складе с дизтопливом. Пожарные прибыли тушить пожар, но были вынуждены прерваться поскольку атака повторилась.
Спустя полтора часа пожарные вновь приступили к своей работе. Глава региона заявил, что почти в семь утра на место пожара прибыл пожарный поезд. Его задействовали в тушении возгорания.