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Updated Сегодня, 05:44

Появились подробности тушения пожара после атаки на Ростовскую область

Появились подробности тушения пожара после атаки БПЛА на Ростовскую область

18 августа 2024, 05:42
Фото: Изображение Midjourney
Появились подробности тушения пожара после атаки на Ростовскую область

Спецпоезд отправили тушить цистерну с топливом в Пролетарске после атаки БПЛА

Для тушения пожара на промзоне в Пролетарске был задействован спецпоезд, сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.

Ранее стало известно, что противник атаковал Ростовскую область в ночь на 18 августа. Минобороны сообщило о том, что над территорией региона было сбито два беспилотника.

По словам Голубева, ВСУ дважды атаковали территорию, где расположены склады в районе Пролетарска. Падающие обломки вызвали пожар на складе с дизтопливом. Пожарные прибыли тушить пожар, но были вынуждены прерваться поскольку атака повторилась.

Голубев сообщил об атаке беспилотников ночью 16 июля
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Спустя полтора часа пожарные вновь приступили к своей работе. Глава региона заявил, что почти в семь утра на место пожара прибыл пожарный поезд. Его задействовали в тушении возгорания.

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