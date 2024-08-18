Появилось видео последствий ночной атаки БПЛА в Пролетарске Ростовской области

Добавим, что за ночь 18 августа было предпринято сразу несколько попыток атаковать территорию донского региона. Около часу ночи губернатор Василий Голубев сообщил о сбитом беспилотнике на западе Ростовской области. Под утро ВСУ атаковали дронами Пролетарск. Обломки упали на промышленную территорию, что спровоцировало возгорание дизельного топлива. При этом пожарным пришлось остановить работу из-за повторной атаки беспилотника. В настоящее время для тушения очагов возгорания пригнали пожарный поезд.