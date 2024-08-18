rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:50

Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Появилось видео последствий ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

Появилось видео последствий ночной атаки БПЛА в Пролетарске Ростовской области

18 августа 2024, 08:50
Фото: Изображение Midjourney
Появилось видео последствий ночной атаки БПЛА на Ростовскую область
В Ростовской области беспилотники атаковали промышленные склады с дизельным топливом. Кадрами полыхающих объектов поделились очевидцы в соцсетях.

Вражеские беспилотники атаковали зону промышленных складов в Пролетарске Ростовской области. Система ПВО отразила атаку, но обломки БПЛА спровоцировали пожар. Огонь охватил склады и цистерну с горючим.

Добавим, что за ночь 18 августа было предпринято сразу несколько попыток атаковать территорию донского региона. Около часу ночи губернатор Василий Голубев сообщил о сбитом беспилотнике на западе Ростовской области. Под утро ВСУ атаковали дронами Пролетарск. Обломки упали на промышленную территорию, что спровоцировало возгорание дизельного топлива. При этом пожарным пришлось остановить работу из-за повторной атаки беспилотника. В настоящее время для тушения очагов возгорания пригнали пожарный поезд.

На видео, которое опубликовали очевидцы, два огромных столба огня и дыма поднимаются в небо в районе промышленной зоны в Пролетарске. Пожар видно за десятки километров от города.

На западе Ростовской области сбили беспилотник
Узнать подробнее
Появилось видео последствий ночной атаки БПЛА на Ростовскую область
Видео: Изображение Midjourney

До этого жители донского региона рассказали, как пережили ночной налет БПЛА. Дончан разбудили взрывы и работа тревожной сирены.

Читайте также:
Ночью над Ростовской областью перехватили украинский беспилотникПлощадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи квадратных метровМинобороны назвало число сбитых БПЛА над Ростовской областью
#Регина Симакова#Видео#Ростовская область#Пожар#Огонь#Беспилотники#Последние новости Ростова на сегодня#Атака ВСУ#Атака БПЛА#Происшествия#Склады
Подпишитесь
Беспилотники повторно атаковали Пролетарск во время тушения цистерны с топливом
Сегодня, 04:28
Власти в Ростовской области объяснили скопление ОМОНа на улицах
Сегодня, 09:41
Заключённый сбежал из колонии в Ростовской области. Что известно о происшествии?
Вчера, 14:26
Тревожная сирена переполошила жителей Ростова в ночь атаки на Пролетарск
Сегодня, 07:11
«В 4.40 раздался первый взрыв»: как Ростовская область пережила ночную атаку БПЛА
Сегодня, 06:30
«Испытываю раздражение»: Карпин заявил, что зол после игры «Ростова» с «Оренбургом»
Сегодня, 07:08