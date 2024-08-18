Пожарные машины окружили СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Что произошло?

Видео с пожарными машинами, которые стояли с проблесковыми маяками у СИЗО-1 в Ростове на Максима Горького, разошлось по телеграм-каналам. Жители Ростова начали беспокоиться о том, что в изоляторе снова произошло ЧП. В июне там заключённые выбрались из камер и взяли в заложников сотрудников учреждения.