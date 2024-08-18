Пожарные машины окружили СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Что произошло?

Posted Сегодня, 20:05
Published Сегодня, 20:05
Modified Сегодня, 20:07
Updated Сегодня, 20:07
Видео с пожарными машинами, которые стояли с проблесковыми маяками у СИЗО-1 в Ростове на Максима Горького, разошлось по телеграм-каналам. Жители Ростова начали беспокоиться о том, что в изоляторе снова произошло ЧП. В июне там заключённые выбрались из камер и взяли в заложников сотрудников учреждения.
В региональном МЧС поспешили успокоить взволнованных горожан. Там сообщили, что из СИЗО-1 поступило сообщение о сработавшей пожарной сигнализации. По прибытию первых пожарных расчетов установлено, что произошло короткое замыкание в электрощитовой без последующего горения в административном здании.
В настоящее время пожарные машины уже покинули улицу Максима Горького.
Ранее сообщалось, что губернатор Василий Голубев ввел режим повышенной готовности в Пролетарском районе из-за пожара на складах с топливом, спровоцированном ночной атакой беспилотников.