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Posted Сегодня, 20:05

Published Сегодня, 20:05

Modified Сегодня, 20:07

Updated Сегодня, 20:07

Пожарные машины окружили СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Что произошло?

Пожарные машины окружили СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Что произошло?

18 августа 2024, 20:05
Фото: 1MI
Пожарные машины окружили СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Что произошло?

Пожарная сигнализация сработала в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону вечеров в воскресенье, 18 августа, несколько пожарных машин прибыли к СИЗО-1. В региональном ГУ МЧС России рассказали, что там произошло.

Видео с пожарными машинами, которые стояли с проблесковыми маяками у СИЗО-1 в Ростове на Максима Горького, разошлось по телеграм-каналам. Жители Ростова начали беспокоиться о том, что в изоляторе снова произошло ЧП. В июне там заключённые выбрались из камер и взяли в заложников сотрудников учреждения.

Пожарные машины окружили СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Что произошло?
Видео: 1MI

В региональном МЧС поспешили успокоить взволнованных горожан. Там сообщили, что из СИЗО-1 поступило сообщение о сработавшей пожарной сигнализации. По прибытию первых пожарных расчетов установлено, что произошло короткое замыкание в электрощитовой без последующего горения в административном здании.

Пожарные машины окружили СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Что произошло?
Видео: 1MI
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В настоящее время пожарные машины уже покинули улицу Максима Горького.

Ранее сообщалось, что губернатор Василий Голубев ввел режим повышенной готовности в Пролетарском районе из-за пожара на складах с топливом, спровоцированном ночной атакой беспилотников.

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