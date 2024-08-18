Режим повышенной готовности объявил губернатор Голубев в Ростовской области

Напомним, утром в воскресенье Василий Голубев сообщил о том, что ПВО успешно отразили атаку беспилотного летательного аппарата на юго-востоке региона, однако падение обломков вызвало возгорание дизельного топлива на промышленных складах в Пролетарске. Позднее он уточнил, что тушение приостанавливалось из-за повторной атаки противника, но в результате происшествия никто не пострадал. Когда угроза миновала, пожарные бригады снова приступили к тушению огня. Пожар продолжается порядка 16 часов.