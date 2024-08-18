Режим повышенной готовности объявил губернатор Голубев в Ростовской области

Posted Сегодня, 19:50
Published Сегодня, 19:50
Modified Сегодня, 19:52
Updated Сегодня, 19:52
Согласно информации от главы региона, на данный момент продолжается тушение огня на промышленных складах в Пролетарске. Для борьбы с возгоранием задействованы все необходимые ресурсы, включая три специализированных пожарных поезда. Меры координируются заместителем губернатора Сергеем Бодряковым, который находится на месте происшествия. Также был объявлен режим повышенной готовности на территории Пролетарского района.
Губернатор подчеркнул, что нет угрозы распространения пожара на жилые дома или другие объекты.
Напомним, утром в воскресенье Василий Голубев сообщил о том, что ПВО успешно отразили атаку беспилотного летательного аппарата на юго-востоке региона, однако падение обломков вызвало возгорание дизельного топлива на промышленных складах в Пролетарске. Позднее он уточнил, что тушение приостанавливалось из-за повторной атаки противника, но в результате происшествия никто не пострадал. Когда угроза миновала, пожарные бригады снова приступили к тушению огня. Пожар продолжается порядка 16 часов.