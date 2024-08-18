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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

В Ростовской области перекрыли трассу из-за пожара на нефтебазе в Пролетарске

Скорую помощь заметили у места пожара на нефтебазе в Пролетарске

18 августа 2024, 13:24
Фото: 1MI
В Ростовской области перекрыли трассу из-за пожара на нефтебазе в Пролетарске

В Ростовской области перекрыли трассу из-за пожара на нефтебазе в Пролетарске

В Ростовской области продолжают полыхать склады с дизельным топливом. Из-за пожара частично перекрыли трассу вблизи Пролетарска, сообщает телеграм-канал «Ростов Главный».

Очевидцы рассказали, что из-за возгорания было принято решение перекрыть автодорогу рядом с селом Опёнки Ростовской области. Путь расчищают для забора воды с озера Соленого, которое находится к югу от Пролетарка.

В настоящий момент пожарные продолжают тушение промышленных складов с горючим. Возле места происшествия дежурит скорая помощь. Местные жители также не остались в стороне. Люди привозят воду сотрудникам МЧС.

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В Ростовской области перекрыли трассу из-за пожара на нефтебазе в Пролетарске
Видео: 1MI

Напомним, что в Пролетарске горят склады с дизельным топливом. Огонь охватил промышленную зону после ночной атаки БПЛА. Борьба огнем длится почти 12 часов.

Ранее для тушения резервуаров с горючим в Пролетарске привлекли спецпоезд.

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