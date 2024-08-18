Скорую помощь заметили у места пожара на нефтебазе в Пролетарске

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Очевидцы рассказали, что из-за возгорания было принято решение перекрыть автодорогу рядом с селом Опёнки Ростовской области. Путь расчищают для забора воды с озера Соленого, которое находится к югу от Пролетарка.
В настоящий момент пожарные продолжают тушение промышленных складов с горючим. Возле места происшествия дежурит скорая помощь. Местные жители также не остались в стороне. Люди привозят воду сотрудникам МЧС.
Напомним, что в Пролетарске горят склады с дизельным топливом. Огонь охватил промышленную зону после ночной атаки БПЛА. Борьба огнем длится почти 12 часов.
Ранее для тушения резервуаров с горючим в Пролетарске привлекли спецпоезд.