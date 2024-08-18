Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо дешевле

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
По сведениям на 12 августа 2024 года, свинина дешевле всего в Ростове-на-Дону. Тут килограмм мяса обойдется в 343,54 рубля, дороже всего свинина в Шахтах — 379,24 рубля.
Самые низкие цены на мясо кур в Миллерово — в среднем 184,80 рубля. Дороже всего птицу отдают в Таганроге — 210,1 рубля.
Самая недорогая говядина в регионе продается в Шахтах — 530,50 рубля, а дороже всего это мясо в Таганроге — 590,36 рубля.
Меньше 700 рублей баранина замечена только в Миллерово. Здесь ее можно купить за 632,87 рубля. В Шахтах — самая высока средняя цена на баранину, она достигает аж 771,65 рубля.
Ранее в Центробанке разъяснили постоянное увеличение стоимости бензина в донском регионе.
Читайте также о том, что средний чек в такси в Ростове-на-Дону вырос до 450 рублей.