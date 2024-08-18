rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:53

Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 16:55

Updated Сегодня, 16:55

Стало известно, где в Ростовской области приобрети мясо по дешевке

Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо дешевле

18 августа 2024, 16:53
Фото: 1MI
Стало известно, где в Ростовской области приобрети мясо по дешевке

Ростовстат обнародовал обновленные цены на мясо в Ростовской области

Ростовстат опубликовал средние цены на ряд наиболее востребованных у жителей Дона товаров. Из сообщения органа госстатистики следует, что за последнюю неделю в регионе выросли цены на мясо.

По сведениям на 12 августа 2024 года, свинина дешевле всего в Ростове-на-Дону. Тут килограмм мяса обойдется в 343,54 рубля, дороже всего свинина в Шахтах — 379,24 рубля.

Самые низкие цены на мясо кур в Миллерово — в среднем 184,80 рубля. Дороже всего птицу отдают в Таганроге — 210,1 рубля.

Центробанке назвал главную причину роста цен на продукты в Ростовской области
Узнать подробнее

Самая недорогая говядина в регионе продается в Шахтах — 530,50 рубля, а дороже всего это мясо в Таганроге — 590,36 рубля.

Меньше 700 рублей баранина замечена только в Миллерово. Здесь ее можно купить за 632,87 рубля. В Шахтах — самая высока средняя цена на баранину, она достигает аж 771,65 рубля.

Ранее в Центробанке разъяснили постоянное увеличение стоимости бензина в донском регионе.

Читайте также о том, что средний чек в такси в Ростове-на-Дону вырос до 450 рублей.

Читайте также:
Стало известно, где в Ростовской области можно купить дешевое мясоСтало известно, где в Ростовской области искать дешевое мясоСтало известно, где в Ростовской области купить мясо дешевле
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Шахты#Волгодонск#Миллерово#Сальск#Цена#Мясо#Рост цен#Стоимость продуктов#Стоимость#Свинина#Куриное мясо#Баранина#Говядина#Цены на мясо
Подпишитесь
Беспилотники повторно атаковали Пролетарск во время тушения цистерны с топливом
Сегодня, 04:28
Власти в Ростовской области объяснили скопление ОМОНа на улицах
Сегодня, 09:41
Заключённый сбежал из колонии в Ростовской области. Что известно о происшествии?
Вчера, 14:26
Тревожная сирена переполошила жителей Ростова в ночь атаки на Пролетарск
Сегодня, 07:11
«В 4.40 раздался первый взрыв»: как Ростовская область пережила ночную атаку БПЛА
Сегодня, 06:30
«Испытываю раздражение»: Карпин заявил, что зол после игры «Ростова» с «Оренбургом»
Сегодня, 07:08