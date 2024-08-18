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Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Столб огня возвысился на 20 метров над складами с горючим в Пролетарске: видео

Столб огня поднялся на 20 метров над складами с горючим в Пролетарске: видео

18 августа 2024, 16:00
Фото: 1MI
Столб огня возвысился на 20 метров над складами с горючим в Пролетарске: видео

Столб огня поднялся на 20 метров над складами с горючим в Пролетарске

В Ростовской области все еще горят промсклады с дизельным топливом. Пожарные пытаются ликвидировать столб огня высотой с пятиэтажный дом, сообщает телеграм-канал «Это Ростов новости» и прикрепляет видео.

В Пролетарске Ростовской области после атаки беспилотников загорелись склады, на которых хранится дизтопливо. Огонь не отступает. Очевидцы засняли, как сотрудники МЧС пытаются потушить огромный столб пожара, который достигает примерно 20 метров в высоту. При этом видно, что сильный ветер сбивает поток воды, что затрудняет процесс.

Под Азовом пожар в поле перекинулся на склады
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Столб огня возвысился на 20 метров над складами с горючим в Пролетарске: видео
Видео: 1MI

Напомним, что спасатели работают в экстремальный условиях при высоких температурах, поэтому на месте происшествия дежурят кареты скорой помощи. Пожар не могут потушить уже около 14 часов.

Ранее появились подробности тушения пожара после атаки БПЛА на Ростовскую область.

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