Столб огня поднялся на 20 метров над складами с горючим в Пролетарске: видео

В Пролетарске Ростовской области после атаки беспилотников загорелись склады, на которых хранится дизтопливо. Огонь не отступает. Очевидцы засняли, как сотрудники МЧС пытаются потушить огромный столб пожара, который достигает примерно 20 метров в высоту. При этом видно, что сильный ветер сбивает поток воды, что затрудняет процесс.