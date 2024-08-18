Столб огня поднялся на 20 метров над складами с горючим в Пролетарске: видео

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В Пролетарске Ростовской области после атаки беспилотников загорелись склады, на которых хранится дизтопливо. Огонь не отступает. Очевидцы засняли, как сотрудники МЧС пытаются потушить огромный столб пожара, который достигает примерно 20 метров в высоту. При этом видно, что сильный ветер сбивает поток воды, что затрудняет процесс.
Напомним, что спасатели работают в экстремальный условиях при высоких температурах, поэтому на месте происшествия дежурят кареты скорой помощи. Пожар не могут потушить уже около 14 часов.
Ранее появились подробности тушения пожара после атаки БПЛА на Ростовскую область.