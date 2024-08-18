Тревожная сирена переполошила жителей Ростова в ночь атаки на Пролетарск

Напомним, российские ПВО сбили два беспилотника над территорией Ростовской области в ночь на 18 августа. Обломки одного из БПЛА упали на территории склада с дизтопливом в Пролетарске. Топливный резервуар в результате падения обломков загорелся. Для тушения пожара пришлось задействовать пожарный поезд.