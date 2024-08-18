Тревожная сирена переполошила жителей Ростова в ночь атаки на Пролетарск

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Напомним, российские ПВО сбили два беспилотника над территорией Ростовской области в ночь на 18 августа. Обломки одного из БПЛА упали на территории склада с дизтопливом в Пролетарске. Топливный резервуар в результате падения обломков загорелся. Для тушения пожара пришлось задействовать пожарный поезд.
«Мы с подругой слышали сирену на Северном», — сообщила ростовчанка. О сирене также сообщили жители Военведа.
Также приходят сообщения из других районах города.
«Почему нет оповещения? Сирена не слышна во многих районах города!» — жалуются жители Ростова, которые не слышали звуков сирены.
По мнению других ростовчан, оповещение только спровоцирует панику среди жителей города.