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Тревожная сирена переполошила жителей Ростова ночью 18 августа

Тревожная сирена переполошила жителей Ростова в ночь атаки на Пролетарск

18 августа 2024, 07:11
Фото: Изображение Midjourney
Тревожная сирена переполошила жителей Ростова ночью 18 августа
Ростовчан ночью 18 августа разбудили звуки сирены воздушной тревоги, об этом они рассказали в соцсетях.

Напомним, российские ПВО сбили два беспилотника над территорией Ростовской области в ночь на 18 августа. Обломки одного из БПЛА упали на территории склада с дизтопливом в Пролетарске. Топливный резервуар в результате падения обломков загорелся. Для тушения пожара пришлось задействовать пожарный поезд.

«Мы с подругой слышали сирену на Северном», — сообщила ростовчанка. О сирене также сообщили жители Военведа.

Также приходят сообщения из других районах города.

«Почему нет оповещения? Сирена не слышна во многих районах города!» — жалуются жители Ростова, которые не слышали звуков сирены.

По мнению других ростовчан, оповещение только спровоцирует панику среди жителей города.

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