«В 4.40 раздался первый взрыв»: как Ростовская область пережила ночную атаку БПЛА

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Напомним, ночью 18 августа поступило сообщение, что была совершена атака с применением беспилотников на западе и юго-востоке Ростовской области. В районе промзоны в Пролетарске от падения обломков БПЛА загорелся резервуар с дизельным топливом.
«Не знаю, где как, но я думала на аэродроме сплю», — сообщает очевидица.
«Я из этого города, и в 4:40 примерно раздался первый взрыв, и с периодичностью минут в десять они повторялись всего 5 взрывов было», поделился впечатлениями житель Пролетарска.
«Мы с 4 утра все вышли на улицу и наблюдали за всем этим. Ни страха, ни шока не было», — пишет очевидец случившегося.
«Мы тоже слышали… И чувства те же, страха нет…есть злость…», — пишет еще одна местная жительница.
Жители Ростовской области выражают надежду на то, что скоро эти атаки завершаться победой российской стороны.
«Спасибо нашим парням. Мы спим спокойно благодаря нашим военным. Дай бог им сил и здоровья всем», — выражает общее пожелание еще одна пользовательница соцсетей.