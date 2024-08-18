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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

В Ростовской области двое на мотоцикле на скорости врезались в грузовик

В Ростовской области двое на мотоцикле на скорости врезались в грузовик

18 августа 2024, 10:07
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области двое на мотоцикле на скорости врезались в грузовик
В Ростовской области в аварии пострадали водитель и пассажир мотоцикла. Молодые люди въехали в грузовик, информирует УГИБДД.

Ночью 18 августа в Таганроге Ростовской области произошло ДТП. 34-летний водитель мотоцикла Honda CB400 вместе с пассажиром ехали по 7-му Новому переулку. Когда на перекрестке загорелся красный сигнал светофора, двухколесный транспорт не затормозил и поехал дальше. В это время недалеко от дома №67 двигался грузовик MAN. Столкновения не удалось избежать.

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Мотоциклисты влетели в фуру и получили серьезные травмы. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся.

Ранее страшное ДТП забрало жизнь женщины в донском регионе. Водитель вылетела через лобовое стекло.

До этого байкеру оторвало голову в аварии при выезде из Ростова-на-Дону.

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#Регина Симакова#Город#Ростовская область#ДТП#Таганрог#Транспорт#Авария#Мотоцикл#Грузовик#Столкновение#Травмы
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