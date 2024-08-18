В Ростовской области двое на мотоцикле на скорости врезались в грузовик

Ночью 18 августа в Таганроге Ростовской области произошло ДТП. 34-летний водитель мотоцикла Honda CB400 вместе с пассажиром ехали по 7-му Новому переулку. Когда на перекрестке загорелся красный сигнал светофора, двухколесный транспорт не затормозил и поехал дальше. В это время недалеко от дома №67 двигался грузовик MAN. Столкновения не удалось избежать.