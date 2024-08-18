В Ростовской области закроют три парка из-за клещей

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
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Updated Сегодня, 15:38
В Таганроге Ростовской области поэтапно закроют три парка из-за акарицидной обработки от клещей. Так, в понедельник, 19 августа, будет ограничено свободное посещение парка культуры имени Максима Горького. Работы будут проходить с 06.00 до 16.00 мск.
Во вторник, 20 августа, закроют вход на территорию Приморского парка. Обработка от клещей будет происходить с шести утра до четырех часов дня. А в среду, 21 августа, на то же время назначена обработка, но уже в парке 300-летия города Таганрога.
До этого стало известно, что жители донского региона массово заражаются от клещей смертельными инфекциями.
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