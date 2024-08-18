Власти в Ростовской области объяснили скопление ОМОНа на улицах

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Published Сегодня, 09:41
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Жителей Белой Калитвы в Ростовской области встревожило массовое скопление силовиков в городе. Сообщения об этом начали появляться в пятницу, 16 августа, в соцсетях.
Однако Мельникова поспешила всех успокоить. По информации в ОМВД России по Белокалитвинскому району, 16 августа в городе проводился комплекс мероприятий, в рамках которых осуществлялось выявление и пресечение различных правонарушений.
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