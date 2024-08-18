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Published Сегодня, 09:41

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Updated Сегодня, 09:43

В Ростовской области раскрыли причины скопления полиции в Белой Калитве

Власти в Ростовской области объяснили скопление ОМОНа на улицах

18 августа 2024, 09:41
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области раскрыли причины скопления полиции в Белой Калитве
Жители Белой Калитвы заметили на улицах города большое количество сотрудников полиции и ОМОНа. Глава администрации города Ольга Мельникова прокомментировала ситуацию в соцсетях.

Жителей Белой Калитвы в Ростовской области встревожило массовое скопление силовиков в городе. Сообщения об этом начали появляться в пятницу, 16 августа, в соцсетях.

Однако Мельникова поспешила всех успокоить. По информации в ОМВД России по Белокалитвинскому району, 16 августа в городе проводился комплекс мероприятий, в рамках которых осуществлялось выявление и пресечение различных правонарушений.

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Читайте также о том, что силовиков в бронежилетах заметили в Восточном районе Таганрога. Подробнее о том, что случилось в материале RostovGazeta.

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#Регина Симакова#Общество#Город#Ростовская область#МВД#Полиция#Белая Калитва#Правоохранительные органы#Оперативные службы#Профилактические мероприятия
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