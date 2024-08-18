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Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

В Ростове начало недели будет жарким

Жара под +40 градусов возвращается в Ростов-на-Дону

18 августа 2024, 11:26
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове начало недели будет жарким
В понедельник, 19 августа, в Ростове будет малооблачно, согласно прогнозу синоптиков.

В понедельник и во вторник, 19 и 20 августа, в донской столице воздух прогреется до +36-37 градусов.

Восточный ветер днем будет дуть с максимальной скоростью шесть метров в секунду. Ночью его скорость может снижаться до двух метров в секунду.

Синоптики предупредили о возвращении жары в Ростовской области
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Ночные температуры будут уже на 13-15 градусов ниже, чем дневные. К концу недели жаркая погода не спадет. В четверг возможен дождь с грозой.

Ранее стало известно, что на Ростов обрушится магнитная буря. Ее активность пришлась на выходные дни, 17 и 18 августа.

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