Жара под +40 градусов возвращается в Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В понедельник и во вторник, 19 и 20 августа, в донской столице воздух прогреется до +36-37 градусов.
Восточный ветер днем будет дуть с максимальной скоростью шесть метров в секунду. Ночью его скорость может снижаться до двух метров в секунду.
Ночные температуры будут уже на 13-15 градусов ниже, чем дневные. К концу недели жаркая погода не спадет. В четверг возможен дождь с грозой.
Ранее стало известно, что на Ростов обрушится магнитная буря. Ее активность пришлась на выходные дни, 17 и 18 августа.