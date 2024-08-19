Более 10 резервуаров с топливом взорвались в Пролетарске

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
В Пролетарске усиливается пожар на хранилищах с дизтопливом. Огонь охватил соседние резервуары, что привело к их разгерметизации. Пострадало еще 11 цистерн.
В настоящий момент тушением страшного возгорания занимаются примерно 457 спасателей и 130 единиц пожарной техники. За сутки в огне пострадал 41 огнеборец, в том числе 18 госпитализировано, а пять человек находятся в реанимации.
Напомним, что пожар вспыхнул после атаки БПЛА. Обломки беспилотников упали на территорию складов, что и вызвало возгорание. Губернатор донского региона заявил, что угрозы дальнейшего распространения огня нет.
Ранее появились кадры последствий сильного возгорания в Пролетарске на промскладе с топливом.