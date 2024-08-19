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Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

Более 10 резервуаров с топливом разгерметизировались на складе в Пролетарске

Более 10 резервуаров с топливом взорвались в Пролетарске

19 августа 2024, 16:05
Фото: 1MI
Более 10 резервуаров с топливом разгерметизировались на складе в Пролетарске

Более 10 резервуаров с топливом разгерметизировались на складе в Пролетарске

В Ростовской области гигантский пожар на промышленном складе с дизельным топливом спровоцировал разгерметизацию еще 11 резервуаров с горючим, сообщает Don Mash.

В Пролетарске усиливается пожар на хранилищах с дизтопливом. Огонь охватил соседние резервуары, что привело к их разгерметизации. Пострадало еще 11 цистерн.

В настоящий момент тушением страшного возгорания занимаются примерно 457 спасателей и 130 единиц пожарной техники. За сутки в огне пострадал 41 огнеборец, в том числе 18 госпитализировано, а пять человек находятся в реанимации.

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Напомним, что пожар вспыхнул после атаки БПЛА. Обломки беспилотников упали на территорию складов, что и вызвало возгорание. Губернатор донского региона заявил, что угрозы дальнейшего распространения огня нет.

Ранее появились кадры последствий сильного возгорания в Пролетарске на промскладе с топливом.

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