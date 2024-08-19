Более 40 пожарных пострадали в Пролетарске при тушении горящего топлива

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Он рассказал, что в центральную районную больницу обратился 41 человек. Пришлось госпитализировать 18 пациентов, в том числе пятеро находятся в реанимации. Их доставят в больницы Ростова.
«Специалисты из областных медучреждений уже прибыли на место и участвуют в оказании помощи», — уточнил губернатор.
Он поручил главе регионального Минздрава взять эту ситуацию под контроль.
Напомним, что пожар начался в воскресенье, 18 августа, когда обломки сбитого БПЛА рухнули на территории промскладов. Это привело к возгоранию дизельного топлива, которое тушат до сих пор.