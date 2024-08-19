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Более 40 пожарных пострадали в Пролетарске при возгорании после атаки дрона

Более 40 пожарных пострадали в Пролетарске при тушении горящего топлива

19 августа 2024, 13:21
Фото: mchs.gov.ru / для иллюстрации
Более 40 пожарных пострадали в Пролетарске при возгорании после атаки дрона
В Ростовской области пострадал 41 пожарный во время тушения возгорания в Пролетарске, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что в центральную районную больницу обратился 41 человек. Пришлось госпитализировать 18 пациентов, в том числе пятеро находятся в реанимации. Их доставят в больницы Ростова.

«Специалисты из областных медучреждений уже прибыли на место и участвуют в оказании помощи», — уточнил губернатор.

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Он поручил главе регионального Минздрава взять эту ситуацию под контроль.

Напомним, что пожар начался в воскресенье, 18 августа, когда обломки сбитого БПЛА рухнули на территории промскладов. Это привело к возгоранию дизельного топлива, которое тушат до сих пор.

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