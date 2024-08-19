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Донской губернатор Голубев назвал состояние 18 раненых в пожаре после атаки БПЛА

Донской губернатор Голубев назвал состояние 18 раненых в пожаре после атаки БПЛА

19 августа 2024, 09:18
Фото: mchs.gov.ru / для иллюстрации
Донской губернатор Голубев назвал состояние 18 раненых в пожаре после атаки БПЛА
В Ростовской области пострадали 18 пожарных во время возгорания в Пролетарске, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что в воскресенье, 18 августа, система ПВО сбила БПЛА, но обломки рухнули на промышленный объект в Пролетарске. Это спровоцировало возгорание топлива, которое тушат до сих пор.

В том числе задействовали пожарные поезда для ликвидации огня. Губернатор рассказал, что сейчас идет работа для локализации возгорания.

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Глава региона сообщил, что в настоящее время 18 пожарных обратились за медицинской помощью. Из них 14 получили амбулаторное лечение, а остальные были доставлены в центральную районную больницу и находятся в состоянии средней тяжести из-за ожогов.

Он добавил, что двух пациентов переведут в медучреждения Ростова. А в Пролетарск выехала дополнительные бригада медиков.

Отмечается, что организован подвоз воды, для спасателей предусмотрели горячее питание. Хотя до этого районный власти начали сбор гумпомощи для огнеборцев, в том числе говорилось, что требуется колбаса.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия#Пожар на складе с топливом в Пролетарске в результате атаки беспилотников
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