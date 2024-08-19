Донской губернатор Голубев назвал состояние 18 раненых в пожаре после атаки БПЛА

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Напомним, что в воскресенье, 18 августа, система ПВО сбила БПЛА, но обломки рухнули на промышленный объект в Пролетарске. Это спровоцировало возгорание топлива, которое тушат до сих пор.
В том числе задействовали пожарные поезда для ликвидации огня. Губернатор рассказал, что сейчас идет работа для локализации возгорания.
Глава региона сообщил, что в настоящее время 18 пожарных обратились за медицинской помощью. Из них 14 получили амбулаторное лечение, а остальные были доставлены в центральную районную больницу и находятся в состоянии средней тяжести из-за ожогов.
Он добавил, что двух пациентов переведут в медучреждения Ростова. А в Пролетарск выехала дополнительные бригада медиков.
Отмечается, что организован подвоз воды, для спасателей предусмотрели горячее питание. Хотя до этого районный власти начали сбор гумпомощи для огнеборцев, в том числе говорилось, что требуется колбаса.