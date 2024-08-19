Дополнительных медиков направили в Пролетарск из-за полыхающего топлива на складе

Крупное возгорание началось еще в воскресенье, 18 августа, когда системы ПВО сбили БПЛА. Части конструкции упали на промышленную территорию, где произошло возгорание горючего. Сообщается, что для пожарных, которые занимаются тушением пламени, организован подвоз воды. Кроме того, им предоставлено горячее питание.