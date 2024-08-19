Дополнительных медиков направили в Пролетарск из-за полыхающего топлива на складе

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Крупное возгорание началось еще в воскресенье, 18 августа, когда системы ПВО сбили БПЛА. Части конструкции упали на промышленную территорию, где произошло возгорание горючего. Сообщается, что для пожарных, которые занимаются тушением пламени, организован подвоз воды. Кроме того, им предоставлено горячее питание.
Губернатор рассказал, что помощь медиков потребовалась 18 пожарным, в том числе 14 получили ее амбулаторно. Двоих пострадавших планируют доставить в больницы Ростова.
В данный момент принимаются все усилия, чтобы локализовать пожар.
Ранее власти заявили о вторичных очагах пожара, начавшегося после атаки БПЛА на Дону.