rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Дополнительных медиков направили в Пролетарск из-за страшного пожара

Дополнительных медиков направили в Пролетарск из-за полыхающего топлива на складе

19 августа 2024, 09:52
Фото: 1MI
Дополнительных медиков направили в Пролетарск из-за страшного пожара
Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Пролетарск была направлена дополнительная команда врачей по причине пожара.

Крупное возгорание началось еще в воскресенье, 18 августа, когда системы ПВО сбили БПЛА. Части конструкции упали на промышленную территорию, где произошло возгорание горючего. Сообщается, что для пожарных, которые занимаются тушением пламени, организован подвоз воды. Кроме того, им предоставлено горячее питание.

Донской губернатор Голубев назвал состояние 18 раненых в пожаре после атаки БПЛА
Узнать подробнее

Губернатор рассказал, что помощь медиков потребовалась 18 пожарным, в том числе 14 получили ее амбулаторно. Двоих пострадавших планируют доставить в больницы Ростова.

В данный момент принимаются все усилия, чтобы локализовать пожар.

Ранее власти заявили о вторичных очагах пожара, начавшегося после атаки БПЛА на Дону.

Читайте также:
Донской губернатор Голубев назвал состояние 18 раненых в пожаре после атаки БПЛАРежим ЧС ввели в Ростовской области из-за пожара на складе с топливомВ Пролетарске пострадали 18 человек в пожаре на нефтебазе после атаки БПЛА
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия#Пожар на складе с топливом в Пролетарске в результате атаки беспилотников
Подпишитесь
Жителей Ростовской области просят не выходить из дома на фоне пожара из-за БПЛА
Сегодня, 07:08
Гидрометцентр сообщил о надвигающейся на Ростовскую область жаре
Сегодня, 06:45
Сильная жара накроет Ростовскую область с 19 августа
Сегодня, 05:55
Стала известна причина звуков взрывов в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:24
Госавтоинспекция опровергла перекрытие трассы М-4 «Дон» из-за митинга
Сегодня, 05:01
«Нашли ли весы для такого»: в Ростовской области рыбак поразил всех гигантским амуром
Сегодня, 04:16