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Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Синоптик Вильфанд заявил об идущей на Ростовскую область страшной жаре

Гидрометцентр сообщил о надвигающейся на Ростовскую область жаре

19 августа 2024, 06:45
Фото: 1MI
Синоптик Вильфанд заявил об идущей на Ростовскую область страшной жаре

Метеоролог Вильфанд предупредил о надвигающейся на Ростовскую область жаре

На протяжении недели в Ростовской области прогнозируют возможное повышение температуры до +38 градусов, сообщил главный научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд

Он рассказал RT, что жара вернется в южные территории страны. В ближайшую неделю в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области ожидается повышение температуры до +38 градусов. Потепление начнется с понедельника.

Вода на Черноморском побережье будет прогреваться и достигнет +27…+28 градусов, а в приморских городах Крыма температура воды составит около +26 градусов.

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Эксперт уточнил, что в данный момент самым холодным субъектом РФ является Магаданская область.

Ранее огромный фонтан забил из ливневки в донской столице. Это произошло во время дождливой погоды.

До этого ливень в городе превратил проезжую часть на Северном в реку.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону
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