Гидрометцентр сообщил о надвигающейся на Ростовскую область жаре

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Он рассказал RT, что жара вернется в южные территории страны. В ближайшую неделю в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области ожидается повышение температуры до +38 градусов. Потепление начнется с понедельника.
Вода на Черноморском побережье будет прогреваться и достигнет +27…+28 градусов, а в приморских городах Крыма температура воды составит около +26 градусов.
Эксперт уточнил, что в данный момент самым холодным субъектом РФ является Магаданская область.
Ранее огромный фонтан забил из ливневки в донской столице. Это произошло во время дождливой погоды.
До этого ливень в городе превратил проезжую часть на Северном в реку.