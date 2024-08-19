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Госавтоинспекция опровергла перекрытие трассы М-4 «Дон» из-за митинга

Госавтоинспекция опровергла перекрытие трассы М-4 «Дон» из-за митинга

19 августа 2024, 05:01
Фото: 1MI
В Ростовской области распространяемая информация о перекрытии трассы М-4 «Дон» не соответствует действительности, сообщили в региональном УГИБДД.

В соцсетях появились слухи, что водители грузовиков якобы решили провести митинг. Говорилось, что они перекрыли дорогу М4 «Дон», в районе монумента «Журавли».

Также автор уверял, что появился затор длиной 12 километров на этом участке. Сейчас эту информацию прокомментировали в региональном УГИБДД.

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«Митинги на федеральной автодороге не проводились, движение не перекрывалось», — сказано в сообщении.

А все распространяемые слухи не соответствуют действительности.

Ранее огромный тополь рухнул на два дерева и спровоцировал пробку в Ростове.

До этого застрявший в яме автобус парализовал движение в части города.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ГИБДД#Слухи
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