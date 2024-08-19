Госавтоинспекция опровергла перекрытие трассы М-4 «Дон» из-за митинга

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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В соцсетях появились слухи, что водители грузовиков якобы решили провести митинг. Говорилось, что они перекрыли дорогу М4 «Дон», в районе монумента «Журавли».
Также автор уверял, что появился затор длиной 12 километров на этом участке. Сейчас эту информацию прокомментировали в региональном УГИБДД.
«Митинги на федеральной автодороге не проводились, движение не перекрывалось», — сказано в сообщении.
А все распространяемые слухи не соответствуют действительности.
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