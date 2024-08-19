Губернатор прокомментировал информацию о 18 пострадавших на пожаре в Пролетарске

Специалисты, работающие на месте происшествия, вынуждены трудиться в условиях больших температур. Из 18 пострадавших 14 получили необходимое лечение без госпитализации. Остальные были доставлены в центральную районную больницу и их состояние оценивается как средней тяжести из-за ожогов.