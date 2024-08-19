Губернатор прокомментировал информацию о 18 пострадавших на пожаре в Пролетарске

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Специалисты, работающие на месте происшествия, вынуждены трудиться в условиях больших температур. Из 18 пострадавших 14 получили необходимое лечение без госпитализации. Остальные были доставлены в центральную районную больницу и их состояние оценивается как средней тяжести из-за ожогов.
Сейчас идет подготовка транспортировки двух пострадавших в медицинские учреждения Ростова. В Пролетарск была направлена еще одна команда врачей.
Для поддержания непрерывной работы команды пожарных, администрация района организовала доставку воды. Также спасатели полностью обеспечены горячей пищей.
Напомним, что пожар начался после атаки БПЛА. Система ПВО среагировала и уничтожила угрозу, но обломки упали на промышленный объект, чем спровоцировали возгорание топлива.