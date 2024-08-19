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Губернатор прокомментировал информацию о 18 пострадавших при пожаре в Пролетарске

Губернатор прокомментировал информацию о 18 пострадавших на пожаре в Пролетарске

19 августа 2024, 10:08
Фото: mchs.gov.ru / для иллюстрации
Губернатор прокомментировал информацию о 18 пострадавших при пожаре в Пролетарске
В Ростовской области помощь медиков потребовалась 18 пожарным, которые тушили возгорание в Пролетарске, сообщил губернатор Василий Голубев.

Специалисты, работающие на месте происшествия, вынуждены трудиться в условиях больших температур. Из 18 пострадавших 14 получили необходимое лечение без госпитализации. Остальные были доставлены в центральную районную больницу и их состояние оценивается как средней тяжести из-за ожогов.

Сейчас идет подготовка транспортировки двух пострадавших в медицинские учреждения Ростова. В Пролетарск была направлена еще одна команда врачей.

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Для поддержания непрерывной работы команды пожарных, администрация района организовала доставку воды. Также спасатели полностью обеспечены горячей пищей.

Напомним, что пожар начался после атаки БПЛА. Система ПВО среагировала и уничтожила угрозу, но обломки упали на промышленный объект, чем спровоцировали возгорание топлива.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Происшествия#Пролетарск#Пожар на складе с топливом в Пролетарске в результате атаки беспилотников
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