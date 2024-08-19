Китайские машины могут резко подорожать в Ростовской области

Издание пишет, что с начала лета 2024 года, процесс перевода средств затягивается на сроки более месяца, вызывая задержку транзакций между двумя государствами. Бывает, что средства «замораживаются» от четырех до шести недель и возвращаются обратно. Иногда же они остаются не переведенными на целых два месяца. Из-за этого дилеры автомобилей сталкиваются с трудностями при оплате за заказы машин и их комплектующих.