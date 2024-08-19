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Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Китайские машины могут резко подорожать в Ростовской области

Китайские машины могут резко подорожать в Ростовской области

19 августа 2024, 14:25
Фото: 1MI
Китайские машины могут резко подорожать в Ростовской области
В России, в том числе Ростовской области, этой осенью стоимость китайских автомобилей может увеличиться до 25%, сообщают «Новые известия».

Машины из Китая получили доминирующие позиции на этом рынке в России. Из десяти самых востребованных автомобильных брендов в стране, девять происходят из Китая. Единственным исключением является Lada, которая занимает первую строчку в рейтинге.

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин считает, что машины в скором времени подорожают на 10% из-за проблем с проведением платежей.

Издание пишет, что с начала лета 2024 года, процесс перевода средств затягивается на сроки более месяца, вызывая задержку транзакций между двумя государствами. Бывает, что средства «замораживаются» от четырех до шести недель и возвращаются обратно. Иногда же они остаются не переведенными на целых два месяца. Из-за этого дилеры автомобилей сталкиваются с трудностями при оплате за заказы машин и их комплектующих.

На данный момент среднестатистический новый автомобиль имеет стоимость около 3,57 миллиона рублей. Повышение на 10% в будущем может увеличить его цену примерно на 350 тысяч рублей. Ситуация вызывает опасения и только только начинает развиваться.

По словам автоэксперта Дмитрия Попова, ожидается, что цены на импортные транспортные средства возрастут на четверть из-за увеличения размера утилизационного сбора.

Ранее ЦБ назвал главную причину роста цен на продукты в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Китай#Подорожание#Автомобили
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