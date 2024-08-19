Минтранс планирует реконструировать Щепкинский въезд в Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Минтранс донского региона планирует реконструировать Щепкинский въезд в Ростов-на-Дону. Проектную документацию разработают уже в этом году. Если госэкспертиза одобрит план, то дорогу доведут до параметров первой технической категории и создадут четыре полосы движения.
Работы будут производиться на автодороге «Магистраль „Дон“ — поселок Щепкин — Ростов-на-Дону» Аксайского района, а именно на отрезке от 8,7 километра до 12,8 километра.
Добавим, что завершение проекта ожидается в третьем квартале 2025 года.
Ранее госэкспертиза дала положительное заключение по проекту реконструкции и продления дорог на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону.