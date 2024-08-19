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Минтранс планирует реконструировать Щепкинский въезд в Ростов-на-Дону

Минтранс планирует реконструировать Щепкинский въезд в Ростов-на-Дону

19 августа 2024, 13:44
Фото: donland.ru
Минтранс планирует реконструировать Щепкинский въезд в Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону разрабатывается проект по восстановлению Щепкинского въезда. Информация размещена на сайте правительства региона.

Минтранс донского региона планирует реконструировать Щепкинский въезд в Ростов-на-Дону. Проектную документацию разработают уже в этом году. Если госэкспертиза одобрит план, то дорогу доведут до параметров первой технической категории и создадут четыре полосы движения.

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Работы будут производиться на автодороге «Магистраль „Дон“ — поселок Щепкин — Ростов-на-Дону» Аксайского района, а именно на отрезке от 8,7 километра до 12,8 километра.

Добавим, что завершение проекта ожидается в третьем квартале 2025 года.

Ранее госэкспертиза дала положительное заключение по проекту реконструкции и продления дорог на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону.

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