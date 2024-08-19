Минтранс планирует реконструировать Щепкинский въезд в Ростов-на-Дону

Минтранс донского региона планирует реконструировать Щепкинский въезд в Ростов-на-Дону. Проектную документацию разработают уже в этом году. Если госэкспертиза одобрит план, то дорогу доведут до параметров первой технической категории и создадут четыре полосы движения.