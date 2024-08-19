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Рыбак из Ростовской области выловил метрового амура

«Нашли ли весы для такого»: в Ростовской области рыбак поразил всех гигантским амуром

19 августа 2024, 04:16
Фото: ВКонтакте Виталий Шульга
Рыбак из Ростовской области выловил метрового амура

В Ростовской области рыбак поразил всех метровым белым амуром

Жителю Ростовской области удалось поймать огромного белого амура. Длина рыбы составляет примерно один метр, информирует Виталий Шульга в личном блоге.

16 августа рыбак из Ростовской области выловил гигантского белого амура. За своей добычей рыболов отправился на Дон. Главной целью вылазки был сазан, однако когда рыба начала клевать, мужчина понял, что это не он. Амур попался сильный и сопротивлялся: мотал головой и собрал в кучу удилища. Однако Шульге удалось затащить рыбу на борт лодки.

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Рыбу удалось поймать на смесь силиконовой и обычной кукурузы на волосе.

Добавим, что размер пойманного белого амура достигает примерно один метр. При этом максимальная длина тела вида может составлять 150 сантиметров. Позже дончанину попалась рыба еще крупнее, но она сорвалась с крючка.

«Главное удовольствие от процесса я получил, с достойным соперником потягался!», — поделился рыбак.

Другие рыбаки порадовались чужому улову: «Крутая рыбка, и весов наверно не нашлось для такого амура», «Супер, просто супер», «Офигенный амур».

Ранее в Ростове-на-Дону рыбак поймал пиранью с человеческими зубами.

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