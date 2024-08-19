«Нашли ли весы для такого»: в Ростовской области рыбак поразил всех гигантским амуром

16 августа рыбак из Ростовской области выловил гигантского белого амура. За своей добычей рыболов отправился на Дон. Главной целью вылазки был сазан, однако когда рыба начала клевать, мужчина понял, что это не он. Амур попался сильный и сопротивлялся: мотал головой и собрал в кучу удилища. Однако Шульге удалось затащить рыбу на борт лодки.