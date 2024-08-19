Обещали грамоту: поджигательница ТРЦ Ростова-на-Дону назвала заказчика преступления

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Жительница Ростова-на-Дону рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что она выполняла указания «полиции». Неизвестные заверили женщину, что она может помочь предотвращению теракта. По данным «силовика» готовился подрыв детского сада и еще одного учреждения. При этом двое злоумышленников скрываются в торговом центре.
Так, ростовчанке рассказали, что ей необходимо купить пиротехнику и поджечь ее в определенном магазине. Это позволит выкурить преступников. Куратор объяснил, что на выходе их будет ждать опергруппа и всех задержат. Все действия согласованы с министерством страны, а за помощь следствию женщине обещали грамоту.
После того как все закончилось, ростовчанка начала получать угрозы. Мошенники приказали ей молчать, иначе она попадет в тюрьму за организацию поджогов. Через 15–20 минут к ростовчанке домой нагрянули настоящие полицейские и задержали ее. По инциденту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».
Напомним, что ранее поджигательница в течение четырех часов спровоцировала пожар в трех торгово-развлекательных центрах Ростова-на-Дону.