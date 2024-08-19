Обещали грамоту: поджигательница ТРЦ Ростова-на-Дону назвала заказчика преступления

Так, ростовчанке рассказали, что ей необходимо купить пиротехнику и поджечь ее в определенном магазине. Это позволит выкурить преступников. Куратор объяснил, что на выходе их будет ждать опергруппа и всех задержат. Все действия согласованы с министерством страны, а за помощь следствию женщине обещали грамоту.