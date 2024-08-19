Победительница конкурса РЭО и ВФМ совершила путешествие на Камчатку

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что конкурс, проведенный в марте 2024 года среди участников ВФМ в «Сириусе», был нацелен не только на популяризацию раздельного сбора мусора и экологически устойчивых привычек, но и на продвижение принципов экономики замкнутого цикла. Он добавил, что наиболее активное участие в конкурсе принимали молодые люди, и это явно объясняется не только внушительным призом, но и значительным интересом с их стороны к вопросам экологии. Об этом пишет 56orb.ru.
Участникам конкурса предстояло обнаружить все зоны, где расположены арт-объекты «Зеленого квадрата», еще одного проекта РЭО, посвященного экологическому просвещению. Определение победителя осуществлялось с помощью случайного выбора.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко сообщил, что главным призом в конкурсе стал сертификат на поездку на Камчатку. Среди 1000 участников победу одержала Александра Аверьянова. В этом месяце она осуществила свою мечту и отправилась в путешествие на Камчатку.
На своей странице в социальных сетях Александра поделилась, что, стоя на побережье, она испытала невероятные эмоции от величия и красоты природы, когда море кажется бескрайним и простирается до горизонта.
«До сих пор не верю, что нахожусь в этом месте. Спасибо РЭО, ВФМ-2024 за возможность увидеть своими глазами другой конец нашей страны», — написала Александра Аверьянова.