Победительница конкурса РЭО и ВФМ совершила путешествие на Камчатку

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что конкурс, проведенный в марте 2024 года среди участников ВФМ в «Сириусе», был нацелен не только на популяризацию раздельного сбора мусора и экологически устойчивых привычек, но и на продвижение принципов экономики замкнутого цикла. Он добавил, что наиболее активное участие в конкурсе принимали молодые люди, и это явно объясняется не только внушительным призом, но и значительным интересом с их стороны к вопросам экологии. Об этом пишет 56orb.ru.