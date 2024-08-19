Почти 40 часов в пекле: появилось новое видео гигантского пожара в Пролетарске

Напомним, что в ночь на 18 августа Пролетарск атаковали вражеские беспилотники, которые были сбиты российскими военными. Однако часть обломков рухнула на территорию промышленных складов и спровоцировала возгорание резервуаров с дизельным топливом. Пожарные оперативно прибыли к месту происшествия, но из-за повторной атаки были вынуждены приостановить работы.