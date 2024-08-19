Почти 40 часов в пекле: появилось новое видео гигантского пожара в Пролетарске

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
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Updated Сегодня, 10:55
Напомним, что в ночь на 18 августа Пролетарск атаковали вражеские беспилотники, которые были сбиты российскими военными. Однако часть обломков рухнула на территорию промышленных складов и спровоцировала возгорание резервуаров с дизельным топливом. Пожарные оперативно прибыли к месту происшествия, но из-за повторной атаки были вынуждены приостановить работы.
Высота пламени и дыма превышает пару десятков метров, огонь видно даже в нескольких километрах от города. Губернатор Василий Голубев при этом подтвердил информацию о пострадавших 18 пожарных, двое из них будут направлены на лечение в Ростов.
В Сети появилось свежее видео пожара. На нем видно, что полыхающий почти 40 часов огонь ничуть не уменьшился. При этом власти города сообщили вечером 18 августа о появлении вторичных очагов пожара.
Ранее губернатор Василий Голубев ввел режим ЧС в Пролетарском районе из-за пожара. А жители сообщили, что ветер изменил направление и теперь гарь появилась в воздухе в городе, и стало тяжело дышать.