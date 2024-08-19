Полыхающие емкости с топливом в Пролетарске увидели космоса

В Ростовской области около 40 часов горит хранилище с горючим. Пожар начался после атаки БПЛА. Осколки одного из беспилотников попали на склады с дизтопливом. Высота пламени достигает 20 метров. Дым от пожара заметен даже из космоса. Сотрудники института зафиксировали два очага возгорания и черные клубы густого дыма.