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Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Страшный пожар на складах с топливом в Пролетарске видно из космоса

Полыхающие емкости с топливом в Пролетарске увидели космоса

19 августа 2024, 15:43
Фото: Изображение Midjourney
Страшный пожар на складах с топливом в Пролетарске видно из космоса
В Ростовской области до сих пор полыхают промышленные склады с дизельным топливом в Пролетарске. Дым от пожара видно даже из космоса, сообщает научно-исследовательский институт «Аэрокосмос».

В Ростовской области около 40 часов горит хранилище с горючим. Пожар начался после атаки БПЛА. Осколки одного из беспилотников попали на склады с дизтопливом. Высота пламени достигает 20 метров. Дым от пожара заметен даже из космоса. Сотрудники института зафиксировали два очага возгорания и черные клубы густого дыма.

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Напомним, что пожар начался 18 августа в Пролетарске. Губернатор Ростовской области заявил, что угроза распространения огня отсутствует, несмотря на это пожарным не удается ликвидировать возгорание. Уже 41 спасателю понадобилась медицинская помощь, 18 пациентов госпитализировали.

Ранее стало известно, что пять человек находятся в реанимации из-за пожара после атаки БПЛА в Пролетарске.

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