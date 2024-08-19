Полыхающие емкости с топливом в Пролетарске увидели космоса

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
В Ростовской области около 40 часов горит хранилище с горючим. Пожар начался после атаки БПЛА. Осколки одного из беспилотников попали на склады с дизтопливом. Высота пламени достигает 20 метров. Дым от пожара заметен даже из космоса. Сотрудники института зафиксировали два очага возгорания и черные клубы густого дыма.
Напомним, что пожар начался 18 августа в Пролетарске. Губернатор Ростовской области заявил, что угроза распространения огня отсутствует, несмотря на это пожарным не удается ликвидировать возгорание. Уже 41 спасателю понадобилась медицинская помощь, 18 пациентов госпитализировали.
Ранее стало известно, что пять человек находятся в реанимации из-за пожара после атаки БПЛА в Пролетарске.