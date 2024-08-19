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Published Сегодня, 12:11

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Updated Сегодня, 12:13

Появилось еще одно видео страшного пожара на Дону после атаки БПЛА

Появились страшные кадры последствий пожара в Пролетарске на складе с топливом

19 августа 2024, 12:11
Фото: 16.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Появилось еще одно видео страшного пожара на Дону после атаки БПЛА

Опубликованы кадры гигантского пожара на складе с топливом в Пролетарске

В Интернете разместили видео, на котором показаны последствия атаки БПЛА в Ростовской области, ролик разместил Telegram-канала «Это Ростов новости».

В ролике видно вырывающееся с одного из резервуаров пламя, а также черные густые клубы дыма, поднимающиеся в небо. Автор под видео написал, что ситуация в Пролетарске остается печальной.

Напомним, что в воскресенье система ПВО сбила БПЛА, а обломки рухнули на территории промскладов. Это спровоцировало возгорание дизельного топлива, которое тушат до сих пор.

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Появилось еще одно видео страшного пожара на Дону после атаки БПЛА
Видео: ТГ канал «Это Ростов»

О площади пожара информации нет, но в этом районе ввели режим ЧС. Пострадали 18 пожарных, двоих пациентов планируется направить на лечение в Ростов.

Добавим, что также дополнительных медиков направили в Пролетарск из-за полыхающего топлива на складе.

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