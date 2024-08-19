Появились страшные кадры последствий пожара в Пролетарске на складе с топливом

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В ролике видно вырывающееся с одного из резервуаров пламя, а также черные густые клубы дыма, поднимающиеся в небо. Автор под видео написал, что ситуация в Пролетарске остается печальной.
Напомним, что в воскресенье система ПВО сбила БПЛА, а обломки рухнули на территории промскладов. Это спровоцировало возгорание дизельного топлива, которое тушат до сих пор.
О площади пожара информации нет, но в этом районе ввели режим ЧС. Пострадали 18 пожарных, двоих пациентов планируется направить на лечение в Ростов.
Добавим, что также дополнительных медиков направили в Пролетарск из-за полыхающего топлива на складе.