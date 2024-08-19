Появилось видео с признанием жительницы из Ростова, устроившей пожар в трех ТЦ

В Ростове-на-Дону оперативники задержали 33-летнию женщину, подозреваемую в поджогах устроенных сразу в трех торговых центрах города. При допросе ростовчанка рассказала, что ей позвонили неизвестные и взломали личный аккаунт на госуслугах. Для того чтобы восстановить доступ, женщине позвонили из МФЦ. Далее ее набрали сотрудники Центробанка и сказали взять кредит на свою карту для того, чтобы поменять все документы после взлома. К тому же она перевела деньги «на безопасный счет» мошенников, чтобы сберечь средства.