rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Полиция показала видео-признание ростовчанки, устроившей пожар в трех ТЦ

Появилось видео с признанием жительницы из Ростова, устроившей пожар в трех ТЦ

19 августа 2024, 12:47
Фото: МВД РФ по Ростовской области
Полиция показала видео-признание ростовчанки, устроившей пожар в трех ТЦ
Жительница Ростова-на-Дону, которая за один день подожгла три торговых центра, рассказала, как мошенники убедили ее совершить злодеяния, сообщает региональное ГУ МВД России.

В Ростове-на-Дону оперативники задержали 33-летнию женщину, подозреваемую в поджогах устроенных сразу в трех торговых центрах города. При допросе ростовчанка рассказала, что ей позвонили неизвестные и взломали личный аккаунт на госуслугах. Для того чтобы восстановить доступ, женщине позвонили из МФЦ. Далее ее набрали сотрудники Центробанка и сказали взять кредит на свою карту для того, чтобы поменять все документы после взлома. К тому же она перевела деньги «на безопасный счет» мошенников, чтобы сберечь средства.

Мошенники запугивают ростовчан штрафами за посещение запрещенных сайтов
Узнать подробнее

Затем женщине сказали, что в торговом центре прячутся террористы, которые планировали устроить теракт в детском саду. Чтобы полиция могла их поймать, женщина должна была создать шумиху. Ей приказали купить фейерверки и указали место, куда их заложить. По словам куратора, все действия были согласованы с министерством России, правоохранители должны просто поймают злоумышленников, а для ростовчанки никаких последствий не будет.

После того, как женщина все выполнила, ей начали угрожать. Мошенники приказали ей молчать, иначе они выставят ее спонсором поджогов. Сейчас в отношении ростовчанки возбуждено уголовное дело по признакам преступления части 2 статьи 213 УК РФ.

Ранее момент поджога в ТЦ «Рио» в Ростове попал на камеры слежения.

Читайте также:
Телефонный бомбинг. Что делать ростовчанам, если мошенники засыпают сообщениямиЖителей Ростовской области хотят ограничить в количестве сим-картСтало известно, что сподвигло ростовчанку устроить взрывы и пожар в ТЦ
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Пожар#Мошенники#Мошенничество#Последние новости Ростова на сегодня#Торговый центр#Хулиганство#Телефонные мошенники#Происшествия
Подпишитесь
Жителей Ростовской области просят не выходить из дома на фоне пожара из-за БПЛА
Сегодня, 07:08
Гидрометцентр сообщил о надвигающейся на Ростовскую область жаре
Сегодня, 06:45
Сильная жара накроет Ростовскую область с 19 августа
Сегодня, 05:55
Стала известна причина звуков взрывов в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:24
Госавтоинспекция опровергла перекрытие трассы М-4 «Дон» из-за митинга
Сегодня, 05:01
«Нашли ли весы для такого»: в Ростовской области рыбак поразил всех гигантским амуром
Сегодня, 04:16