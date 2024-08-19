Появилось видео с признанием жительницы из Ростова, устроившей пожар в трех ТЦ

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
В Ростове-на-Дону оперативники задержали 33-летнию женщину, подозреваемую в поджогах устроенных сразу в трех торговых центрах города. При допросе ростовчанка рассказала, что ей позвонили неизвестные и взломали личный аккаунт на госуслугах. Для того чтобы восстановить доступ, женщине позвонили из МФЦ. Далее ее набрали сотрудники Центробанка и сказали взять кредит на свою карту для того, чтобы поменять все документы после взлома. К тому же она перевела деньги «на безопасный счет» мошенников, чтобы сберечь средства.
Затем женщине сказали, что в торговом центре прячутся террористы, которые планировали устроить теракт в детском саду. Чтобы полиция могла их поймать, женщина должна была создать шумиху. Ей приказали купить фейерверки и указали место, куда их заложить. По словам куратора, все действия были согласованы с министерством России, правоохранители должны просто поймают злоумышленников, а для ростовчанки никаких последствий не будет.
После того, как женщина все выполнила, ей начали угрожать. Мошенники приказали ей молчать, иначе они выставят ее спонсором поджогов. Сейчас в отношении ростовчанки возбуждено уголовное дело по признакам преступления части 2 статьи 213 УК РФ.
Ранее момент поджога в ТЦ «Рио» в Ростове попал на камеры слежения.