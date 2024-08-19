Пропавшего на Урале подростка нашли в Ростовской области на пути к морю

В Свердловской области пропал 15-летний парень. Какое-то время он считался без вести пропавшим. Однако на днях его заметили в Ростовской области на железнодорожной станции Шахтная. Позже выяснилось, что подросток в тайне от родителей приобрел билеты на поезд «Екатеринбург — Имеретинский курорт» и отправился в сторону моря.