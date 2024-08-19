Пропавшего на Урале подростка нашли в Ростовской области на пути к морю

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
В Свердловской области пропал 15-летний парень. Какое-то время он считался без вести пропавшим. Однако на днях его заметили в Ростовской области на железнодорожной станции Шахтная. Позже выяснилось, что подросток в тайне от родителей приобрел билеты на поезд «Екатеринбург — Имеретинский курорт» и отправился в сторону моря.
В настоящий момент молодого человека поместили в социальный приют города Таганрога. Родственники уже знают о местонахождении парня.
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До этого подросток за 20 тысяч рублей устроил диверсию на железной дороге под Ростовом.