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Published Сегодня, 18:15

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Updated Сегодня, 18:17

Пропавшего на Урале подростка нашли в Ростовской области на пути к морю

Пропавшего на Урале подростка нашли в Ростовской области на пути к морю

19 августа 2024, 18:15
Фото: Изображение Midjourney
Пропавшего на Урале подростка нашли в Ростовской области на пути к морю
В Ростовской области нашли 15-летнего парня, который сбежал из дома на Урале. Подросток отправился на море, сообщает МВД по СКФО.

В Свердловской области пропал 15-летний парень. Какое-то время он считался без вести пропавшим. Однако на днях его заметили в Ростовской области на железнодорожной станции Шахтная. Позже выяснилось, что подросток в тайне от родителей приобрел билеты на поезд «Екатеринбург — Имеретинский курорт» и отправился в сторону моря.

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В настоящий момент молодого человека поместили в социальный приют города Таганрога. Родственники уже знают о местонахождении парня.

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До этого подросток за 20 тысяч рублей устроил диверсию на железной дороге под Ростовом.

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