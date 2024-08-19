Психотерапевт рассказал, почему мужчинам тяжело говорить о чувствах

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Эксперт отметил, что мужчине необходимо в первую очередь осознать, какие именно эмоции он испытывает, и научиться выражать их более конкретно, пишет newkhakasiya.online. В большинстве случаев люди по-разному воспринимают такие эмоции, как гнев, зависть и презрение. Если разобраться в своих эмоциях сложно, эксперт порекомендовал воспользоваться методикой «Колесо эмоций». У этой методики есть множество различных вариаций, которые объединяет суть: человеку необходимо преобразовать абстрактные чувства, такие как «плохо» или «страшно», в более конкретные, например, «усталость» или «стресс». После этого следует уточнить их еще больше: «сонливость» или «спешка». Поняв эти различия, мужчина сможет определить, что необходимо для управления интенсивностью своих эмоций.
Когда мужчина определит испытываемое чувство, важно позволить этой негативной эмоции иметь право на существование. Проговаривание своих эмоций вслух может быть полезным. Если, к примеру, спортсмен совершает ошибку, он может не скрывать свои чувства, а, наоборот, извиниться перед командой и продемонстрировать понимание ситуации. Признав свою ошибку, он покажет, что она не говорит о нем как о человеке.
Если человек не готов вслух проговорить свои чувства, ему нужно хорошо прочувствовать дискомфорт. С течением времени интенсивность неприятных эмоций уменьшится — мужчине станет легче. Эмоции станут более стабильными, а общее эмоциональное состояние — устойчивым.