Психотерапевт рассказал, почему мужчинам тяжело говорить о чувствах

Эксперт отметил, что мужчине необходимо в первую очередь осознать, какие именно эмоции он испытывает, и научиться выражать их более конкретно, пишет newkhakasiya.online. В большинстве случаев люди по-разному воспринимают такие эмоции, как гнев, зависть и презрение. Если разобраться в своих эмоциях сложно, эксперт порекомендовал воспользоваться методикой «Колесо эмоций». У этой методики есть множество различных вариаций, которые объединяет суть: человеку необходимо преобразовать абстрактные чувства, такие как «плохо» или «страшно», в более конкретные, например, «усталость» или «стресс». После этого следует уточнить их еще больше: «сонливость» или «спешка». Поняв эти различия, мужчина сможет определить, что необходимо для управления интенсивностью своих эмоций.