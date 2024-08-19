«Пусть потушат этот ад!»: жители Пролетарска задыхаются из-за полыхающего топлива

«Очень сочувствую вам, у нас три дня тушили! Помогайте обязательно огнеборцам чем можете, мы в Азове и деньги отправляли волонтёрам, чтобы они закупали, все необходимое привозили в пункты, воду, нижнее белье, мыло, носки, горячее питание, гостиницы организовали, они же там в этих костюмах и выйти никуда не могут все время там находятся в этом пекле», — посоветовала азовчанка, напомнив об аналогичном пожаре после атаки БПЛА в июне. Тогда спасатели провели в пекле более 70 часов.