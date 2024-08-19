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«Пусть потушат этот ад!»: жители Пролетарска задыхаются из-за полыхающего топлива

«Пусть потушат этот ад!»: жители Пролетарска задыхаются из-за полыхающего топлива

19 августа 2024, 09:43
Фото: mchs.gov.ru
«Пусть потушат этот ад!»: жители Пролетарска задыхаются из-за полыхающего топлива

Жители Пролетарска задыхаются из-за полыхающего топлива

Жители Пролетарска сообщили, что утром 19 августа ветер поменял направление и теперь в городе появился сильный запах гари, об этом они пишут в комментариях под постами губернатора Василия Голубева в мессенджере Telegram.

Напомним, в ночь на 18 августа Пролетарск в Ростовской области подвергся атаке беспилотников. Системы ПВО отразили ее, но обломки аппаратов упали на территорию промышленных складов и спровоцировали возгорание цистерн с дизельным топливом. С пожаром не могут справиться уже больше суток. Стало также известно о 18 пожарных, получивших ожоги и тепловой удар. Жители города пишут, что ощущают сильный запах гари.

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«Ветер поменялся, и дым над Пролетарском теперь. И в воздухе появился запах гари», — сообщила местная жительница. «А жителям Пролетарска есть какая то помощь? Люди там задыхаются гарью… Из дома выйти невозможно, работу никто не отменял», — написала еще одна дончанка.

«Пусть потушат этот ад уже. И все ребята останутся живы», — прокомментировала информацию о пострадавших подписчица Голубева.

«Пусть потушат этот ад!»: жители Пролетарска задыхаются из-за полыхающего топлива
Видео: ТГ don mash

«Очень сочувствую вам, у нас три дня тушили! Помогайте обязательно огнеборцам чем можете, мы в Азове и деньги отправляли волонтёрам, чтобы они закупали, все необходимое привозили в пункты, воду, нижнее белье, мыло, носки, горячее питание, гостиницы организовали, они же там в этих костюмах и выйти никуда не могут все время там находятся в этом пекле», — посоветовала азовчанка, напомнив об аналогичном пожаре после атаки БПЛА в июне. Тогда спасатели провели в пекле более 70 часов.

Ранее на территории Пролетарского района ввели режим ЧС из-за пожара.

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