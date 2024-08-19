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Пять человек находятся в реанимации из-за пожара после атаки БПЛА в Пролетарске

Пять человек находятся в реанимации из-за пожара после атаки БПЛА в Пролетарске

19 августа 2024, 13:34
Фото: 1MI
Пять человек находятся в реанимации из-за пожара после атаки БПЛА в Пролетарске
В Ростовской области в реанимацию доставили пятерых пожарных, которые пострадали во время возгорания, рассказал глава региона Василий Голубев.

По его словам, 41 пациент обратился за помощью в ЦРБ. Решение врачей о госпитализации коснулось 18 человек. Из них пятеро попали в реанимацию, они будут перевезены в медицинские учреждения Ростова-на-Дону.

Специалисты из региональных лечебных заведений уже прибыли в Пролетарск и активно участвуют в оказании помощи пострадавшим. Главе областного Минздрава было поручено держать эту ситуацию под контролем.

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Все началось в воскресенье, 18 августа. В этот день обломки уничтоженного БПЛА упали на территории промскладов. В результате этого инцидента загорелось дизельное топливо, ликвидация возгорания продолжается и сейчас.

Добавим, что в этом районе ввели режим ЧС.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#БПЛА#Происшествия#Пролетарск#Пожар на складе с топливом в Пролетарске в результате атаки беспилотников
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