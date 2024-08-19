Пять человек находятся в реанимации из-за пожара после атаки БПЛА в Пролетарске

По его словам, 41 пациент обратился за помощью в ЦРБ. Решение врачей о госпитализации коснулось 18 человек. Из них пятеро попали в реанимацию, они будут перевезены в медицинские учреждения Ростова-на-Дону.



Специалисты из региональных лечебных заведений уже прибыли в Пролетарск и активно участвуют в оказании помощи пострадавшим. Главе областного Минздрава было поручено держать эту ситуацию под контролем.