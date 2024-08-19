Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за пожара на складе с топливом

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В воскресенье, 18 августа, губернатор Василий Голубев сообщил, что силам противовоздушной обороны удалось отразить нападение беспилотников. Обломки обрушились на территорию промышленных складов в Пролетарске, что привело к воспламенению топлива.
Для борьбы с огненной стихией потребовалась мобилизация всех доступных ресурсов, включая три пожарных поезда, оснащенных специальным оборудованием. Однако пожар до сих пор потушить не удалось, и работы по его устранению продолжаются.
Теперь стало известно о введенном режиме ЧС. На месте возгорания круглосуточно находятся все службы экстренного реагирования.
Также власти заявили о сборе добровольной гуманитарной помощи огнеборцам. Необходимы питьевая газированная вода, энергетики, колбаса и медикаменты.