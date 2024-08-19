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Режим ЧС ввели в части Ростовской области из-за страшного пожара

Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за пожара на складе с топливом

19 августа 2024, 09:09
Фото: 66.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Режим ЧС ввели в части Ростовской области из-за страшного пожара

Режим ЧС ввели в Пролетарске из-за полыхающих склада с топливом после таки БПЛА

В Ростовской области ввели режим ЧС на территории Пролетарского городского поселения из-за сильного пожара, сообщили в районной администрации.

В воскресенье, 18 августа, губернатор Василий Голубев сообщил, что силам противовоздушной обороны удалось отразить нападение беспилотников. Обломки обрушились на территорию промышленных складов в Пролетарске, что привело к воспламенению топлива.

Для борьбы с огненной стихией потребовалась мобилизация всех доступных ресурсов, включая три пожарных поезда, оснащенных специальным оборудованием. Однако пожар до сих пор потушить не удалось, и работы по его устранению продолжаются.

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Теперь стало известно о введенном режиме ЧС. На месте возгорания круглосуточно находятся все службы экстренного реагирования.

Также власти заявили о сборе добровольной гуманитарной помощи огнеборцам. Необходимы питьевая газированная вода, энергетики, колбаса и медикаменты.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия#Пожар на складе с топливом в Пролетарске в результате атаки беспилотников
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