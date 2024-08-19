Сильная жара накроет Ростовскую область с 19 августа

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
В понедельник и вторник будет солнечно, а температура достигнет +35 градусов. Самым жарким днем станет среда, когда воздух прогреется до +36 градусов.
После этого температура пойдет на спад, но все равно сохранится жара. В конце недели термометры будут показывать +32 градуса и может усилиться ветер до пяти метров в секунду.
По ночам температура будет падать до +20 градусов. Дождей в городе в течение недели ждать не стоит.
Ранее сильный дождь в Ростове превратил дороги на Северном в бурлящие реки 6 августа.
До этого проспект Стачки затопило в донской столице во время ливня и града.