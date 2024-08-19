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Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

Сильная жара накроет Ростовскую область с 19 августа

Сильная жара накроет Ростовскую область с 19 августа

19 августа 2024, 05:55
Фото: 1MI
В Ростовской области в ближайшие дни сохранится летняя погода и будет высокая температура воздуха, сообщили синоптики.

В понедельник и вторник будет солнечно, а температура достигнет +35 градусов. Самым жарким днем станет среда, когда воздух прогреется до +36 градусов.

После этого температура пойдет на спад, но все равно сохранится жара. В конце недели термометры будут показывать +32 градуса и может усилиться ветер до пяти метров в секунду.

По ночам температура будет падать до +20 градусов. Дождей в городе в течение недели ждать не стоит.

Ранее сильный дождь в Ростове превратил дороги на Северном в бурлящие реки 6 августа.

До этого проспект Стачки затопило в донской столице во время ливня и града.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Воздух#Жара#Синоптики
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